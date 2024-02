Politik hautnah erleben

Unter diesem Motto stand am 20. Februar das politische Planspiel der Landeszentrale für Politische Bildung in Baden-Württemberg am Pestalozzi-Gymnasium in Biberach. Im Verlauf der Simulation durften sich die Schülerinnen und Schüler der Klassen 9b und 9c in die Lage von Abgeordneten im Bundestag versetzen, die sich mit dem Vorhaben einer Gesetzesänderung zum Thema Alkohol und Jugendschutz befassen mussten. Angeleitet und unterstützt wurde die Simulation von zwei Trainern der Landeszentrale für politische Bildung. Während der Simulation wurden die unterschiedlichen Positionen zum Thema ausgetauscht und diskutiert, mit dem Ziel am Ende einen tragfähigen Kompromiss zu finden. Wie in der echten Politik verlief dies sehr kontrovers und verlangte den Schülerinnen und Schülern auch einiges an Geduld ab. Am Ende stand aber ein eindrucksvoller Einblick in die sonst eher abstrakte Welt der Gesetzgebung in Deutschland. Das Planspiel stand in einer Reihe von drei Planspielen, die die Landeszentrale am PG durchführte.

