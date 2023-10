Pokalverleihung und Königsproklamation in Hörenhausen

In glanzvollem Rahmen fand in diesem Jahr wieder die jährliche Pokalverleihung und Königsproklamation des Schützenvereins Hubertus Hörenhausen statt. Die Höhepunkte des Abends waren zweifellos die Ernennungen der neuen Majestäten. In der Schützenklasse konnte sich Sabrina Frank mit beeindruckender Präzision und Nervenstärke gegen starke Konkurrenz durchsetzen und wurde zur neuen Schützenkönigin gekrönt. Seit Jahren gehört Sabrina Frank zu den erfolgreichsten Schützen des Vereins und krönte in diesem Jahr ihre beständigen Leistungen mit der Königskette.

Ebenso beeindruckend war das Duell um den Titel des Schützenkönigs mit der Luftpistole. Harald Macht bewies sich als unübertroffener Schütze und sicherte sich zum wiederholten Mal den Titel. Seine Treffsicherheit und Beständigkeit mit der Luftpistole brachten ihm den verdienten Sieg ein.

In der Klasse Luftgewehr aufgelegt konnte sich Erich Wieland mit einem herausragenden Ergebnis durchsetzen. Wir können gespannt sein, was die Saison für den neuen Schützenkönig noch bringen wird.

Auch die Jugend zeigte beeindruckende Leistungen. Max Lehner konnte sich in einem spannenden Wettbewerb mit dem Luftgewehr den Titel des Jugend-Schützenkönigs sichern. So schaut der Schützenverein Hubertus Hörenhausen auch im Nachwuchsbereich auf eine vielversprechende Zukunft für den Schützensport.

Ein besonderes Highlight des Abends war die Königsscheibe, die in diesem Jahr von Angelika Frank gestiftet wurde. In einem Vorkampf konnte zunächst jeder Schütze einen Schuss abgeben. Die zehn besten Schützen hatten dann die Ehre, vor einem gespannten Publikum jeweils einen weiteren Schuss abzugeben. Harald Macht erwies sich erneut als treffsicherster Schütze und sicherte sich souverän die begehrte Königscheibe.

Der gesamte Vorstand des Vereins um den 1. Vorsitzenden Harald Macht zeigte sich sichtlich erfreut über den Verlauf des Abends: „Die Leistungen unserer Schützen sind beeindruckend und zeigen, wie viel Talent und Hingabe in unserem Verein stecken. Wir sind stolz auf jeden einzelnen Teilnehmer.“ Die diesjährige Pokalverleihung und Königsproklamation des Schützenvereins Hubertus Hörenhausen wird zweifellos als ein unvergessliches Ereignis in die Annalen des Vereins eingehen.