Piratenabenteuer in den Herbstferien

In den Herbstferien bot der Kunstschalter Schemmerhofen in Zusammenarbeit mit der Jugendkunstschule Biberach ein aufregendes Piratenabenteuer für Kinder an. Begleitet von Puppenbauer Mark Klawikowski und Geschichtenerzähler Manuel Lang tauchten die kleinen Teilnehmer in die Welt der Piraten ein, um kreativ aktiv zu werden. Die Kinder ließen ihrer Fantasie freien Lauf und erlebten faszinierende Welten, in denen Flöße gebaut, Schätze versteckt und Schatzkarten gemalt wurden. Der Höhepunkt der Woche war eine Theateraufführung, bei der die Kinder ihre erlebnisse den Eltern und Großeltern präsentierten. Foto: Mark Klawikowski und Manuel Lang

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.