Piemontesischer Kochkurs in Asti

Der Asti Ausschuss der Städte Partner Biberach führte in diesem Jahr wieder ihren beliebten Kochkurs der Kochschule für Gastronomie in Asti/Piemont durch. Chefkoch Ivan Cursotti hatte in diesem Jahr wieder einen bunten Strauß an raffinierten Rezepten vorbereitet.

Achtzehn Kochschüler haben vom 4. bis 8. Oktober begeistert teilgenommen und ihr Können und Fachwissen über die Zubereitung exquisiter Speisen erweitert. Ein besonderes Augenmerk wurde nicht nur auf die Zubereitung der Gerichte gelegt, sondern auch die Entwicklung der dazu gehörenden Aromen. Der Chefkoch legte großen Wert auf die handwerkliche Zubereitung des Menüs, Brasato alla Barbera d‘Asti, Costoletta d’agnello farcita con fegato in crosta nocciola, Galantina di pollo con salsa tartara waren einige Highlights der Veranstaltung.

Der Koch erklärte die Zubereitung auf Italienisch, wenn auch von den Teilnehmern nicht immer alles verstanden wurde sprang der Funke der Begeisterung bei der Zubereitung der Speisen über. Täglich wurde ein komplettes Menü mit Vorspeisen, Primi und Secondi Piatti sowie Dolce gekocht und anschließend genossen.

Im Programm waren noch eine Stadtführung in Asti, in dem die Teilnehmer viel über die Geschichte der Stadt und dem Paliowettbewerb erfahren haben. Vom Vorsitzenden des Partnerschaftsvereins in Asti Maurizio Mela wurden die Teilnehmer zu einem Umtrunk eingeladen. Des Weiteren wurden zwei piemontesische Weingüter sowie eine antike Reismühle besucht. Das ganze Programm wurde organisiert von dem Asti-Ausschuss des Städte Partner Biberach Franz Mattes und Georg Schad.