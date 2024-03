PG-Musical begeistert Zuhörer

In drei Aufführungen haben die Schülerinnen und Schüler des Musikzugs der Klassen 7 des Pestalozzi-Gymnasiums Biberach (PG) sängerisches und schauspielerisches Talent gezeigt. Das von ihnen aufgeführte Musical „Prinz Owi lernt König“ hat sehr schön die Bandbreite musikalischer Arbeit am PG gezeigt.

Das von Fabian Schuster einstudierte und geleitete Stück von Martin Krüger-Düsenberg und Swaantje Düsenberg wurde in zwei verschiedenen Besetzungen aufgeführt und erzählt die Geschichte des verwöhnten Prinzen Ottokar-Wilhelm (Emil Bammert, Lena Halbherr), der alles bekommt, was er will - vor allem jeden Monat eine Weihnachtsfeier. Die Tanne Sir Douglas (Fidelis Rechtsteiner, Mona Feuser) leidet deswegen unter Burnout. Die Mutter (Lisa Maier, Kirsten Hundertmark) will Owi diese Flausen austreiben und auch der skurril penible Don Antello (Florian Restle, Emma Walker) arbeitet darauf hin. Der Hofschreiber Borkowski (Jona Hämmerle, Emma Mühlhäuser) protokolliert all dies. Die Mägde (Kirsten Hundertmark/Jasmin Oskin und Aurelia Mast/Amelie Sobotta), die Statuen (Lara Adler/Jona Hämmerle und Solea Günster/Emil Bammert) können auch nur zuschauen. Erst Dr. Meyer (Sebastian Steur, Niklas Lehnert) mit seinen Bildungsreisen bietet verschiedene Lösungen an: Ein Feuerspuckkurs beim Drachen (Mona Feuser, Florian Restle) wird abgelehnt und sich stattdessen auf eine Tour d’Horizon begeben, wo Owi, einem Kamel (Emma Mühlhäuser, Lars Geyer), der Prinzessin Leila (Lara Reichel, Lara Adler) ihrem Vater Scheich Hadschi (Sebastian Steur, Aurelia Mast), einem modebewussten und schadenfreudigem Vogel (Franziska Frommer, Lara Reichel) und mehreren Sternschnuppen (Hae-Jin Hong/Solea Günster, Amelie Sobotta, Franziska Frommer, Emma Walker) begegnet, während zwei Mägde (Aurelia Mast/Jasmin Oskin und Kirsten Hundertmark/Amelie Sobotta) manchen Fauxpas des „Schnöselprinzen“ schnippisch und pointiert kommentieren. Letztlich gelingt es, dass Owi in der Realität ankommt. Ein Chor begleitet diesen Läuterungsprozess. Eine kleine Band (Klavier, Schlagzeug, Saxophon, Violine, Akkordeon) trägt ihren Teil dazu bei.

Mit Mikro vor die gefüllte Aula zu stehen und solistisch zu singen, erfordert einigen Mut. Den Siebtklässlern des PG gelingt dies ausnehmend gut, so dass die Aufführungen für alle Beteiligten und Zuhörer ein Genuss waren.