Großbrand in Pfronstetten: Rinder werden aus Stall gerettet

Sachschaden „im mittleren sechsstelligen Bereich laut Polizei hat am Dienstagmorgen ein Brand in einem landwirtschaftlichen Gebäude in Geisingen, einem Ortsteil von Pfronstetten, verursacht. Gegen 9.30 Uhr war das Feuer gemeldet worden. Beim Eintreffen des ersten Streifenwagens der Polizei stand das als Stall und Heulager genutzte Gebäude bereits in Flammen. Später stürzten Teile der Dachkonstruktion ein.

Übergreifen auf Nachbarhäuser verhindert

Mehr als 100 Feuerwehrleute aus Pfronstetten, Trochtelfingen, Zwiefalten und Gammertingen hatten ihre Mühe, den Brand unter Kontrolle zu halten.

Die Wetterlage drückte den Brandrauch auf und um das Gebäude, sodass die meisten Feuerwehrmänner und -frauen mit Atemschutz das Feuer bekämpfen mussten. Ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Häuser konnte jedoch verhindert werden.

Rinder und Kälber verendet und verletzt

Allerdings verendete laut Polizei „eine noch unbekannte Zahl“ an Rindern und Kälbern, einige davon wurden verletzt. Die übrigen der rund 120 Tiere liefen selbstständig ins Freie.

Einige davon wurden von der Feuerwehr und Mitbürgen gerettet und in eine eigens dafür aufgebaute Koppel auf einer nicht weit entfernten Wiese zusammengetrieben. Aufgrund der Einsturzgefahr konnte der Stall nicht mehr betreten werden.

Rettungskräfte aus Nachbargemeinden

Menschen wurden nach Auskunft des Organisatorischen Leiters des Rettungsdienstes, Felix Hipp, nicht verletzt. Rettungskräfte waren unter anderem aus Riedlingen, Trochtelfingen, Hayingen, Eningen und Zwiefalten an der Einsatzstelle, ebenso zahlreiche Polizeibeamte. Auch ein Polizeihubschrauber kreiste zeitweise über dem Pfronstetter Ortsteil.

Ortsdurchfahrt war gesperrt

Die Geisinger Ortsdurchfahrt, die Landesstraße 253, war morgens und nachmittags in beiden Richtungen gesperrt. Der Verkehr wurde über Huldstetten umgeleitet.

Lob für die Einsatzkräfte

Ein „großes Lob für die Einsatzkräfte“ gab es von Pfronstettens Bürgermeister Reinhold Teufel. Sie hätten sehr professionell gearbeitet. Die Kriminalpolizei hat noch am Dienstagnachmittag die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.