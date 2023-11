Pflummern und Grüningen gestalten harmonisches Doppelkonzert

Mit Bösendorfers „Musica Gloriosa“ führte Dirigent Rolf Binder die Musikkapelle Pflummern zu einer gut durchdachten Eröffnung des Konzerts. Melodie und Rhythmus der einzelnen Register gingen eine hörenswerte Harmonie ein. Durch die anspruchsvolle Verquickung von Barock, Pop und Jazz kamen bei „Concerto d´ amore“ lyrische Passagen zu guter Verbindung mit prägnantem Schlagzeug. „Cornfield Rock“ lebte von sauber geblasenen Elementen zusammen mit dem gut aufgelegten Nachwuchstalent Hannes Blum am Schlagzeug. Das vielfarbige Medley „Let me entertain you“ mit kleinen solistischen Passagen zeigte aufs Neue, wie sehr sich die Kapelle auf wechselnde, ganz verschiedene Phasen in Tempo und Takt einstellen kann. Die Melodie im tiefen Blech gab dem Ganzen einen besonders aparten Reiz. Ein charmantes „Singin-Sax-Terzett“, kameradschaftlich begleitet vom Tutti der Kapelle, erspielte sich freudig lautstarken Beifall der vielen Zuhörer, ebenso wie ein Flöten-Solo und eine berührende Atmosphäre mit auflebenden Passagen bei Scharnagls „Mountain Wind“. Pflugers sauber strukturierter, gut ins Ohr gehender Konzertmarsch „Neue Welt“ rundete die beachtenswerte Präsentation.

Im Beisein der Ortsvorsteher beider Gemeinden weckte der Musikverein Grüningen mit Stefan Kopp am Pult mit Geislers „On Fire“ durch lyrische, melodisch aufsteigende und rhythmisch exakte Sequenzen die spürbare Begeisterung für die Musik. Südländisches Temperament, amouröses Flanieren, aber auch exakte Trompeten als Sinnbild für einen musikalischen Stierkampf lockten nach Katalonien. An das Strahlen und Funkeln im Bernsteinzimmer Anno 1941 erinnerte ein anspruchsvolles, farbenfrohes mit feinfühligen Solopassagen groß angelegtes Mosaik. Souverän dirigierte Nachwuchstalent Lara Bochtler nicht nur weiche Klarinetten und klaren Bass bei Asangers „A sing for Freedom“, musikalisch danach, gut in Szene gesetzt, als krönenden Abschluss Reinekes Tragödie um den Pilatus als erneut anspruchsvolles, gut interpretiertes Klanggemälde auf hohem Niveau.