Personelle Veränderungen zum Schuljahresende

Neben einer Pensionierung berichtet die Biberacher Kaufmännische Schule von zwei erfolgreichen Referendaren und zwei innovativen Neuorientierungen. Die Schulleitung und der Personalrat der Gebhard–Müller–Schule würdigten bei einer kleinen Feier im grünen Innenhof der Gebhard–Müller–Schule den leidenschaftlichen pädagogischen Einsatz der scheidenden Kolleginnen und Kollegen:

Susanne Steiner war seit dem Jahr 2005 an der Gebhard–Müller–Schule mit dem Schwerpunkt Textverarbeitung und Büromanagement in unterschiedlichen Schularten tätig. Einige Jahre war sie Verbindungslehrerin und hat die SMV (Schüler–Mitverantwortung) aktiv unterstützt. Nach der Geburt ihres Sohnes war sie in Teilzeit beschäftigt. Mit ihrer langjährigen Erfahrung als Lehrerin macht sie sich im September im Bereich Coaching und Ernährungsberatung selbständig.

Peter Baur kam im selben Jahr an die Gebhard–Müller–Schule, an der er bereits sein Abitur und sein Referendariat absolviert hatte. Im Jahr 2012 übernahm er die Leitung der Kaufmännischen Berufsschule. In dieser Zeit hat er die Lernortkooperation mit den ausbildenden Betrieben ausgebaut und ein bewährtes Netzwerk an Kooperationspartnern geschaffen. An diesem freut sich sein Abteilungsleiter–Nachfolger im Herbst anknüpfen zu können: Manfred Maichel (ohne Bild) ist seit 2010 an der Schule tätig und zudem Geschäftsführer der Juniorfirma GMS Power GmbH. Und Peter Baur freut sich nun darauf, für seine Leidenschaft, den Volleyball, mehr Zeit zu haben.

Thomas Hanstein war seit 2015 an der Gebhard–Müller–Schule und für die Presse– und Öffentlichkeitsarbeit zuständig sowie Datenschutzbeauftragter. Seit Jahren gibt er zudem Fortbildungen im Auftrag des Zentrums für Schulentwicklung und Lehrerbildung sowie des Landesmedienzentrums. Zum neuen Schuljahr wechselt er auf eine kombinierte Stelle im Schulleitungsteam und in der berufspädagogischen Qualifizierung von Direkteinsteigern der Bernd Blindow Schulgruppe nach Friedrichshafen.

Nach erfolgreich absolviertem Vorbereitungsdienst an der Biberacher Kaufmännischen Schule treten Jonas Grathwohl und Eva Kühnbach (ohne Bild) zum nächsten Schuljahr ihre ersten Lehrerstellen in Esslingen, an der John–F.-Kennedy–Schule, beziehungsweise in Tübingen, an der Wilhelm–Schickard–Schule, an.