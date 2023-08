Persönlichkeiten verlassen die JCGMS Riedlingen

An einer großen Schule gehören personelle Veränderungen zum Schuljahresende. So musste die Joseph–Christian–Gemeinschaftsschule zu einer Reihe von liebgewonnen Menschen Adieu sagen.

Herr Justin Pomorin absolvierte im vergangenen Schuljahr sein FSJ mit viel Engagement an der Schule und unterstützte die Lehrer(innen) und das Ganztagesteam.

Viele Jahre unterstützte Frau Marion Fuchs die Schule im Ganztagesbereich. Ihre Liebe zur Schule will sie nun zum Beruf machen und beginnt eine Ausbildung als Fachlehrerin.

Frau Jasmin Armbruster und Frau Marie–Therese Fuchs absolvierten mit großem Erfolg ihren zweiten Ausbildungsabschnitt als Lehrerinnen. Die Schule hatte das Glück, in den vergangenen anderthalb Jahren zwei engagierte und kompetente Lehrerinnen ausbilden zu dürfen.

Herr Moritz Bader bereicherte mit Wortwitz, interessanten Ideen, analytischem Denken, Interesse an Schulpolitik und -entwicklung die Schulgemeinschaft. Nach sieben Jahren als Klassenlehrer in den Klassen eins bis vier, Verbindungslehrer und Fachkraft in der Sekundarstufe wird er ab September heimatnah in Biberach tätig sein.

Frau Heike Menz war 14 Jahre Lehrerin in Riedlingen. Mit Zuverlässigkeit, Kompetenz und Fleiß erlangte sie in der Zeit große Wertschätzung. Als Klassenlehrerin der Klassen eins bis vier wurden die Schüler(innen) zuverlässig gefördert und gefordert. Auch als Beratungslehrerin und Koordinatorin für die Zusammenarbeit mit den Kindergärten erlangte sie große Anerkennung. Für ihre neue Stelle in Altheim wünscht die Schulgemeinschaft alles Gute.

Liebevolle Dekorationen im Schulhaus sind Spuren, die Frau Jutta de Haas hinterlassen wird. Nach 32 Dienstjahren als Leiterin der Grundschulförderklasse gibt es aber weitaus mehr Spuren, die sie hinterlässt. Ungefähr 500 Kinder rund um den Bussen hat sie in dieser langen Zeit mit Herzblut begleitet und einen wichtigen Teil dabei geleistet, dass diese schulfähig wurden. Diese Tätigkeit hat sie nicht nur sehr gut erledigt, sie hat sie tagtäglich gelebt. In beeindruckender Weise gelang es ihr dabei, die Kinder leistungsmäßig herauszufordern und so ihre Entwicklung positiv zu beeinflussen. Mit diesen Eindrücken, persönlichen Dankesworten und einem Dankesschreiben des leitenden Schulamtsdirektors des Staatlichen Schulamtes BC durfte Schulleiter Martin Romer Frau de Haas in den Ruhestand verabschieden. Erwartungsvoll blickt die Schule nun aufs kommende Schuljahr.