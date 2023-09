Patrick Betz-Mors bei der Ironman WM

Am Sonntag, 10. September, fanden die IRONMAN World Championships in Nizza, und damit zum ersten Mal nicht auf Hawaii, sondern auf europäischem Boden, statt. Neben den Profis, die im Saisonfinale um den Weltmeister-Titel kämpften, starteten auch zahlreiche Age-Grouper das anspruchsvolle Rennen. Von der Triathlon-Abteilung der TG Biberach hatte sich Patrick Betz-Mors im Juli in Frankfurt für das Rennen an der Côte d’Azur qualifiziert.

Für ihn startete das Rennen früh morgens um 07:35 Uhr. Doch bereits um 5 Uhr wurde vom Veranstalter verkündet, dass Neoprenanzüge beim Schwimmen nicht erlaubt sind, da das Wasser im Mittelmeer mit 24,8 Grad zu warm dafür sei. Des weiteren sagte der Wetterbericht für den Tag über 30 Grad und strahlenden Sonnenschein voraus ‐ keine einfachen Bedingungen also für die rund 2.300 Athleten.

Zuerst standen 3,8 km Schwimmen im Mittelmeer an. Patrick Betz-Mors verließ das Wasser bereits nach 1:09:36 h. Positiv gestimmt ging es für ihn dann auf die 180 km lange Radstrecke durch das alpine Hinterland, welche die Athleten mit über 2.500 Höhenmetern und schwierigen Abfahrten besonders forderte. Nach 6 Stunden auf dem Rad wechselte er auf die Laufstrecke. Die vier Runden á 10 km auf der malerischen Promenade des Anglais direkt am Meer schaffte Patrick in 3:34:25 h und kam somit nach 10:53:53 h ins Ziel. Damit belegte er in seiner AK M25‐29 den 51. und insgesamt den 370. Platz.