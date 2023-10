Pater Anselm Grün referierte in Ingerkingen

Der allseits bekannte Benediktinermönch und Bestsellerautor Pater Anselm Grün hat trotz seiner stolzen 78 Jahre seinen Pkw persönlich von Münsterschwarzach nach Ingerkingen gesteuert, um am vergangenen Samstagabend (21.10.23) einer Einladung der Kirchengemeinde Ingerkingen zu folgen und einen Vortrag zum Thema „Versäume nicht Dein Leben ‐ Mut zur Entscheidung“ zu geben. In der bis auf den letzten Platz gefüllten Kirche durfte die Kirchengemeinde P. Anselm willkommen heißen.

Ein Ziel im Leben zu haben, bewusst zu leben und die Hoffnung nicht zu verlieren, mit dem bereits Erreichten zufrieden sein, das innere „ICH“ annehmen und darauf zu hören ‐ das waren die wesentlichen Botschaften von P. Anselm an diesem Abend. Er sagt: „Immer wieder begegne ich Menschen, die auf einmal schmerzlich erkennen: Ich habe etwas in meinem Leben versäumt. Andere kommen einfach nicht ins Leben. Jeder wird in seinem Leben irgendwann die Erfahrung machen, dass er etwas Wichtiges versäumt hat. Dann geht es darum nicht zu resignieren, sondern die Erkenntnis als Einladung zu sehen, jetzt bewusst zu leben, zu überlegen, welche Lebensspur ich jetzt in diese Welt eingraben möchte.“ Mit einer kurzen Meditation als Ritual um in das innere „ICH“ einzutauchen und einem Abschlussgebet und Segen verabschiedete sich P. Anselm Grün nach seiner Ansprache von seinen Zuhörern.

Nach dem Vortrag gab es die Möglichkeit mit P. Anselm ins Gespräch zu kommen und ein persönlich signiertes Buch zu erwerben. Die Besucher danken dem Referenten dessen Ausführungen, gespickt mit Weisheiten und Erfahrungsschätzen aus seinem Leben mit eine lang anhaltenden Applaus.