Partnerschaftsmarkt in Valence

Im September fand der traditionelle Markt der Partnerstädte in Valence statt. Zusammen mit den Freunden aus Asti und den Valencer Vereinen, die die Partnerstädte aus Armenien, Israel und dem Libanon vertraten, bildeten wir den internationalen Markt. Bier und Krautspätzle, Brezeln und Wurst verkauften sich in diesem Ambiente gut. Mindestens so wichtig waren aber die Begegnungen mit Freunden und Bekannten, mit Schülern, die vom Austausch mit Biberach begeistert waren und jungen Menschen, die sich ein Praktikum in Deutschland vorstellen können. Es war ein anstrengendes, aber erfolgreiches Wochenende.

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.