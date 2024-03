Am 24. März 2024 fand das traditionelle Palmsonntagskonzert des Musikvereins Dieterskirch in der feierlich geschmückten Festhalle in Uttenweiler statt. Die Jugendkapelle der Gemeinde Uttenweiler begrüßte unter der Leitung von Martin Huber die Konzertgäste mit dem Stück „The Greatest Showman“ von Paul Murtha. Anschließend entführte „The Blues Factory“ von Jacob de Haan die Zuhörer in die Vergangenheit einer nahezu untergegangenen Textilindustrie im Osten der Niederlande, bevor die Jugendkapelle mit einer fantastischen Zugabe das Publikum verabschiedete.

Nach den einführenden Klängen übernahm der Musikverein Dieterskirch unter der Leitung von Stefan Blanz das Programm und eröffnete den Abend mit „Vita Pro Musica“ von Thiemo Kraas. Das folgende Stück, „Elisabeth - The Musical“ von Johan de Meij, entführte die Zuhörer in die faszinierende Welt der österreichischen Kaiserin Elisabeth und erzählte ihre bewegende Geschichte durch mitreißende Melodien. Anschließend erweckte das Werk „Dakota“ des Komponisten Jacob de Haan die Kultur und Geschichte der amerikanischen Indianer aus den Staaten Nord- und Süd-Dakota zum Leben.

Nach einer kurzen Pause eröffneten die Musikerinnen und Musiker den zweiten Teil des Konzertes mit dem Stück „In aller Kürze“ von Siegfried Rundel. Anschließend brachte der Musikverein das Medley „Beauty and the Beast“ zu Gehör, welches von Toshio Mashima arrangiert wurde und die Romantik des berühmten 30. Zeichentrickfilms der Walt-Disney-Studios auf musikalische Weise einfing. Die Zuhörer wurden auf eine emotionale Reise durch die märchenhafte Welt des Films entführt. Im folgenden Stück „Hindenburg“ von Michael Geisler wurde die faszinierende Geschichte des Luftschiffs Hindenburg und seinem tragischen Ende kompakt präsentiert.

Mit dem lockeren, heiteren und beschwingten Marsch „March of the Belgian Paratroopers“ neigte sich der Konzertabend dem Ende zu. Als Dank für den gespendeten Applaus folgte von Stefan Blanz und seinen Musikerinnen und Musiker die berührende Zugabe „Guten Abend, gut' Nacht“.