Palmsonntagsgottesdienst in der Wallfahrtskirche Steinhausen

Es war ein wunderschöner Anblick, die mit vielen Palmbuschen geschmückte Wallfahrtskirche anzusehen. Bis auf den letzten Platz war die Kirche mit Gläubigen, vielen Kindern mit ihren Eltern gefüllt. In den Bänken waren auch kleinere Palmbuschen mit bunten Ostereiern zu sehen, die dann von Pfarrer Dr. Baburaj Kakkassery geweiht wurden. Der festliche Einzug, voran die Ministranten, Pfarrer Baburaj Kakkassery und den vielen Kindern, vorbei an den Spalier stehenden Erwachsenen und Kindern, die mit großen Palmwedeln, den Einzug Jesu in Jerusalem nachstellten. Dazu die Orgel, Gesänge der Gottesdienstbesucher, die eindrucksvoll lebendiges Christsein zeigten. Das alles wurde vom Team des Kindergartens „St.Peter und Paul“ sowie einer Gruppe der Familiengottesdienste vorbereitet und durchgeführt. Weil es draußen kalt und stürmisch war, fand der Einzug in der Kirche statt.

Pfarrer Baburaj Kakkassery stellte am Anfang des Gottesdienstes verschiedene Einzugsformen im Leben des Menschen dar. Vom Einzug bei der Geburt bis zum Tode, der letztere bedeutet den Einzug in die himmlische Ewigkeit. Die Kinder brachten nach der Lesung ihre verschiedenen Erwartungen dar, die ein König haben sollte. Dabei sagte eines der Kinder, dass sich Jesus freut, wenn wir zu ihm kommen. Er ist ein König, zu dem ich Vertrauen haben kann und dem wir unsere Sorgen und Ängste bringen können. Und in den Fürbitten sagten sie, dass die einsamen Menschen Freunde finden mögen, die sie lieb haben. Die Passionsgeschichte wurde kindgerecht vom Pfarrer, Ministranten und Erwachsenen vorgetragen.

Im Schlusssegen sprach Pfarrer Baburaj Kakkassery die Hoffnung aus, dass wir den Frieden Gottes weitertragen. Zum Abschluss bekamen alle Kinder Palmbrezel geschenkt. Martina, aus Biberach, die mit Freunden aus Mittelbiberach gekommen ist,sagte: „Es war so schön, festlich, feierlich, und es ging vom Pfarrer eine Ruhe und Besinnlichkeit aus, die nicht nur mich berührt hat.“