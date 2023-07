Ox Open Floorball Turnier beendet aktuelle Saison

Am Sonntag, 2. Juli, fand in der Ochsenhausener Dr. Hans–Liebherr–Sporthalle mit den Ox Open das finale Turnier der Oxen–Cup Turnierserie der Saison 2022/23 statt. Mit insgesamt 31 Teams in sechs Altersklassen freute sich der SV Ochsenhausen als Ausrichter des Turniers über einen neuen Teilnehmerrekord. Die zahlreich mitgereisten Fans sorgten den ganzen Tag über für eine tolle Stimmung auf den Rängen und durften viele spannende Partien bejubeln.

Bei der Oxen–Cup Turnierserie konnten die Teams über die Saison hinweg in mehreren Turnieren Punkte sammeln und sich in der Gesamtwertung an die Tabellenspitze kämpfen. Die Ox Open boten nun als letztes Turnier in der Serie nochmals die Gelegenheit die entscheidenden Punkte zu holen und sich als Sieger der Turnierserie in der jeweiligen Kategorie den Titel „Oberschwäbischer Meister im Floorball“ zu sichern.

Auch die Mannschaften des SVO konnten beim Turnier und in der Gesamtwertung einige Erfolge feiern.

So sicherte sich das SVO U9 Team bei den Ox Open den 3. Platz. In der Oxen–Cup–Gesamtwertung für die Saison 2022/23 belegte die SVO–U9 ebenfalls einen respektablen 3. Platz.

Die SVO U11 konnte sich den Turniersieg bei den Ox Open und somit auch Platz 1 in der Gesamtwertung sichern. Damit ist die U11 des SV Ochsenhausen „Oberschwäbischer Meister“ in der Saison 2022/23.

Für die U13 des SVO endete die Saison mit Platz 2 beim Turnier und in der Gesamtwertung ebenfalls erfolgreich.

Die SVO U15 siegte im Finale beim Penaltyschießen und sicherte sich damit den Turniersieg. In der Gesamtwertung landete das Team damit auf dem 2. Platz.

Das U17 Team des SVO erreichte den 3. Platz beim Turnier sowie in der Oxen–Cup–Gesamtwertung.

Für das Herrenteam des SVO verlief der Turniertag eher unglücklich, man konnte sich in der Gesamtwertung aber den 3. Platz in einem starken Teilnehmerfeld sichern.

Die vollständigen Platzierungen für das Turnier und die gesamte Turnierserie sind auf unserer Turnierwebsite www.oxen–cup.de zu finden.

Der SV Ochsenhausen bedankt sich bei allen Teilnehmern des Ox Open Turniers sowie der gesamten Oxen–Cup Turnierserie und hofft auf eine ebenso erfolgreiche Saison 2023/24. Bis dahin wünschen wir allen Floorballern eine schöne Sommerpause.