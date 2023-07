Orts–, Landes– und Bundespreis beim Europäischen Wettbewerb

Erwartungsvoll fuhr eine stattliche Anzahl von Schüler der Grundstufe der Wielandschule mit dem Zug nach Stuttgart. Begleitet wurden sie bei dieser besonderen Reise von Schulleiterin Angelika Kuppetz sowie Konrektorin Katharina Eberhardt. Das begehrte Ziel in der Landeshauptstadt war der Weiße Saal des Neuen Schlosses.

Im Rahmen einer Festveranstaltung im Beisein von Kultusministerin Theresa Schopper erhielt die sonderpädagogische Einrichtung neben Schulen aus dem gesamten Landesgebiet für ihre preisgekrönte Teilnahme am Europäischen Wettbewerb den Bundespreis. Prämiert wurde mit dieser ehrenvollen Auszeichnung der Wettbewerbsbeitrag der Laupheimer für ihren in Eigenregie produzierten Videofilm, der sich mit der visionären Fragestellung „Heldenhafter Einsatz — wenn ich Superkräfte hätte“ in mehreren Sequenzen befasste. Dabei sollten die Laupheimer Schüler exemplarisch, nicht nur fiktiv, sondern auch mit viel Realbezug neue Heldinnen und Helden für ein buntes, tolerantes und diverses Europa kreieren. Diese von den Schülern animierten Zeichentrickhelden setzten sich durch ihr vorbildliches und hilfsbereites Verhalten für ein harmonisches und friedliches Zusammenleben in Europa ein. Mit dem Einscannen des QR–Codes kann der Trickfilm angeschaut werden.

Das Klassenzimmer wurde umfunktioniert zum Marvel– oder Pixa–Studio. Unter fachkundiger Anleitung der projektbetreuenden Sonderpädagogin und Multimediaberaterin Katharina Eberhardt verfassten die Schüler im Rahmen der schulinternen Medienerziehung Drehbücher für kurze Szenen und produzierten unter Anleitung diverse Videoclips.

Diese ergaben dann das dreifach ausgezeichnete Animationswerk, in dem anschaulich gezeigt wird, wie jedermann zum „local hero“ mutieren kann. Urkunden sowie Büchergutscheine waren der Lohn für die kreativen Drehtage, an denen hochmotivierte SchülerInnen mit Feuereifer bei der Sache waren.