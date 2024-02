Der SV Orsenhausen ist ein drastisches Beispiel, wie es mit dem Fußball in einer Gemeinde rückwärtsgehen kann. Dort wird schon seit längerer Zeit nicht mehr im Erwachsenenbereich gespielt und aktuell gibt es nur noch eine eigene Bambini-Mannschaft beim SVO.

Entwicklung wohl nicht mehr aufzuhalten

Die Entwicklung, dass es in den kommenden Jahren immer weniger eigenständige Erwachsenenteams bei Fußballclubs im Amateurbereich geben wird, ist wohl nicht mehr aufzuhalten. Die Kinder der Babyboomer überschreiten immer öfter die Marke von 30 Jahren. Die wenigen Kinder und Jugendlichen, die nachkommen, sind hart umkämpft.

Es gibt viele Angebote im sportlichen wie auch im kulturellen Bereich. Fitnessstudios werben beispielsweise inzwischen immer häufiger mit einem Angebot rund um die Uhr. Da sind zwei Trainingsabende punktgenau um 19 Uhr sowie am Sonntagnachmittag das Ligaspiel, ebenfalls mit genauer Uhrzeitbestimmung, vergleichsweise aufwendig.

Nachrückende Jahrgänge werden schwach bleiben

Der erste Schritt, um den Spielbetrieb noch aufrechterhalten zu können, ist dann eine Spielgemeinschaft, wodurch meist auf dem jeweiligen Sportgelände nur noch ein Verbandsspiel im Vier-Wochen-Rhythmus stattfindet und das Sportheim nebenan an vielen Sonntagen leer ist. Einige Spielgemeinschaften klagen schon heute unter der Hand, dass zwei Vereine nicht mehr reichen und eine dritte Kraft eigentlich notwendig wäre.

An dieser Situation wird sich aus heutiger Sicht wohl nichts mehr ändern. Die nachrückenden Jahrgänge werden schwach bleiben und allein durch die Zuwanderung lässt sich das Problem nicht lösen. Wobei viele Fußballvereine ohne die Spieler mit Migrationshintergrund schon lange nicht mehr am Spielbetrieb teilnehmen könnten.

SVO-Blütezeit in den 1990er-Jahren

Am 12. September 1949 wurde der SV Orsenhausen gegründet. Im Frühjahr danach rollte bereits der Fußball, allerdings noch außer Konkurrenz. 1973 konnte das erste Erfolgserlebnis verbucht werden, die Mannschaft gewann die Meisterschaft in der C-Klasse.

1989 wurde mit dem Bau des Sportheims begonnen, die Fertigstellung erfolgte drei Jahre später. Der SV Orsenhausen darf ein tolles Sportheim sein Eigen nennen, das auf dem Grund der Gesamtgemeinde Schwendi steht. Die ganze Anlage gehörte damals zu einer der schönsten im Bezirk Riß, auch die Bewirtung bei den Heimspielen war vorbildlich. Es fehlte an nichts, wenn man in Orsenhausen zu Gast war.

Im Jahr 1996 erfolgte die Ausgliederung der Abteilung Fußball und nur ein Jahr danach erreichte der Fußball in Orsenhausen seinen Zenit. Die Mannschaft wurde ungeschlagen Meister in der Kreisliga A und gewann den Bezirkspokal. Von nun an ging es aber bergab. Zunächst langsam, aber unaufhaltsam. In der Saison 2003/04 erfolgte der Abstieg von der Bezirksliga in die Kreisliga A.

Nächster sportlicher Rückschlag

Der nächste sportliche Rückschlag erfolgte nach der Spielzeit 2013/14 mit dem Abstieg in die Kreisliga B. Danach nahm der Prozess des personellen Ausblutens immer mehr Fahrt auf. Weiterer negativer Höhepunkt war die Abmeldung der Reservemannschaft nach der Saison 2018/19. Es sollte nicht dabei bleiben: Zum Spieljahr 2019/20 zog der SVO auch seine aktive Mannschaft aus dem Spielbetrieb zurück und gründete mit der Reservemannschaft des SV Burgrieden eine SGM.

„Nur sechs Spieler traten den Weg nach Burgrieden an. Wir hatten eine völlig überalterte Mannschaft, die den Schritt zum Nachbarverein nicht mehr machen wollte. Auch ein paar jüngere Akteure hängten ihre Fußballschuhe an den Nagel“, sagt Marius Harsch, Ressortleiter Fußball beim SV Orsenhausen, rückblickend. „Vor Corona trug der SV Burgrieden noch ein paar Heimspiele auf dem Sportgelände in Orsenhausen aus. Heute spielen nur noch zwei Akteure aus Orsenhausen beim SV Burgrieden.“ In Orsenhausen wird nicht mehr gespielt. Die Abteilung Fußball sei 2022 aufgelöst und an den Hauptverein zurückgeführt worden.

75. Vereinsjubiläum mit zwei Festwochen

Der Gesamtverein SV Orsenhausen hat circa 600 Mitglieder, was für den Teilort Orsenhausen sehr viel ist. Das vereinseigene Sportheim beherbergt seit 2022 eine Pizzeria. Ein Rentnerteam mit zwei Helfern pflegt die bestehende Sportanlage nach wie vor mit sehr viel Engagement.

Alle Jugendmannschaften des SVO spielen in einer SGM zusammen mit Rot und Burgrieden. Der SV Orsenhausen hat nur noch eine eigene Bambini-Mannschaft. „Deshalb findet auf dem Sportgelände ab und zu ein Bambini-Spieltag statt. Dieses Jahr feiern wir aber noch unser 75. Vereinsjubiläum, geplant sind zwei Festwochen, eine im Sommer und eine im Herbst“, so Marius Harsch. „Da wollen wir dem Sportgelände mit Spielen von Traditionsmannschaften wieder etwas Leben einhauchen.“

Es ist auch für Außenstehende traurig, wie es um den Fußball beim SV Orsenhausen bestellt ist, wenn man noch in Erinnerung hat, wie viel Aktivität früher am Rande der „Rottalautobahn“ zu sehen war. Heute macht nur noch die Entenfamilie von der benachbarten Rot einen Sonntagsspaziergang auf dem Sportplatz des SV Orsenhausen.