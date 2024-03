Gerhard Haid ist neuer Kommandant der Feuerwehr Orsenhausen

Führungswechsel bei der Freiwilligen Feuerwehr Orsenhausen: Nach achtjähriger Tätigkeit hat Miguel Braunmiller das Amt des Kommandanten abgegeben. Sein bisheriger Stellvertreter Gerhard Haid wurde einstimmig zum Nachfolger gewählt. Neu im Amt als Kommandanten-Stellvertreter sind jetzt Matthias Grimm und Joshua Forderer. Die personelle Neuaufstellung in großen Teilen der Vorstandschaft fand anlässlich der Jahreshauptversammlung im Gemeindesaal statt.

Daneben lag der Schwerpunkt der Berichte in den jeweiligen Ressorts auf einer Rückschau auf das Jahr 2023. Hier zählte die Feuerwehr in Orsenhausen 33 aktive männliche Angehörige mit einem Durchschnittsalter von 35 Jahren. Die Zahl der Einsätze in 2023 bezifferte sich auf 18. Zur Hälfte handelte es sich dabei um Brandeinsätze inklusive der Alarmierungen durch Brandmeldeanlagen. Neunmal leistete die Feuerwehr Technische Hilfe, mehrheitlich auf Grund besonderer Wetterereignisse. Insgesamt absolvierten die Orsenhauser Einsatzkräfte 340 Einsatzstunden.

Neben dieser angestammten Aufgabe der Feuerwehr und der aufgebrachten Zeit für 17 Proben und zusätzlichen Fortbildungen das ganze Jahr über traten die Feuerwehrangehörigen, oftmals unterstützt durch Mitglieder des Fördervereines, bemerkenswert oft und in unterschiedlicher Ausgestaltung im Dorfleben in Aktion. Schriftführer Joshua Forderer konnte hier einiges aufzählen.

Das Miteinander und der kameradschaftliche Aspekt standen bei einer „Klausurtagung“ auf einer Hütte in Fontanella im Vordergrund. Und seit vielen Jahren stellt sich die Feuerwehr in den Dienst des Volksbundes Deutscher Kriegsgräberfürsorge. Bei der Haussammlung erzielten die Feuerwehrangehörigen die Rekordsumme von 1376,90 Euro, die für den Erhalt der Kriegsgräberstätten verwendet wird.

Ein sattes Plus in der Kameradschaftskasse vermeldete Kassierer Florian Mayer. Und erfreulich ging es weiter: Jugendwart Matthias Grimm sieht mit neun Nachwuchskräften aus Orsenhausen bei der Jugendfeuerwehr Schwendi-Wain eine gute Basis für die Gewinnung von künftigen aktiven Angehörigen der Feuerwehr. Von einer recht wanderfreudigen Altersabteilung berichte deren Obmann Martin Schoch.

Den Dank an die Feuerwehr für ihr Engagement drückte Ortsvorsteher Werner Jans aus. „Ohne eure gesellschaftlichen Aktivitäten hätten wir ein Problem. Und ohne euren Einsatz in Notsituationen wären wir manchmal ganz arg aufgeschmissen.“

Der personelle Wechsel an der Führungsspitze der Freiwilligen Feuerwehr Orsenhausen lief bei der Versammlung reibungslos. „Es war eine schöne Zeit, aber es wird mir jetzt zu viel“, begründete Miguel Braunmiller seinen Rückzug als Kommandant. Acht Jahre hatte er das Amt inne. „Sie haben es prima gemacht“, dankte Bürgermeister Wolfgang Späth, „der nicht einfach ist, wenn man als verantwortlicher Kopf Entscheidungen treffen muss“.

In geheimer Wahl wurde Gerhard Haid, bisher stellvertretender Kommandant, einstimmig zum Nachfolger von Braunmiller gewählt. Ebenfalls geheim und mit einstimmigem Ergebnis erfolgte die Wahl von Matthias Grimm und Joshua Forderer zu Stellvertretern des Kommandanten. Jonas Kohn (Schriftführer), Marc Speidel (Jugendwart) und Johannes Hörmann (Beisitzer) bekleiden ihre Ämter neu. Florian Mayer wurde als Kassierer bestätigt.

Mit dem Feuerwehr-Ehrenzeichen in Bronze wurde die 15-jährige aktive Dienstzeit von Christoph Mohr und Gerd Neidlinger gewürdigt. Des Weiteren erhielten folgende Feuerwehrkräfte eine Beförderung: Tobias Agricola, Nick Brunotte (Feuerwehrmann auf Probe); Emil Schoch (Feuerwehrmann); Nico Heiner, Christoph Jans (Oberfeuerwehrmann); Markus Dewein (Hauptfeuerwehrmann), Martin Grimm (Oberlöschmeister); Roland Kohn (Hauptlöschmeister).