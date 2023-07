Orsenhausen

Das Zwei–Stunden–Rennen der Mountain–Biker in Orsenhausen steht an

Orsenhausen / Lesedauer: 2 min

Beim 8. Bräuhausbude-Cup in Orsenhausen treten die Mountainbiker wieder kräftig in die Pedale. (Foto: Bernd Baur )

Am 23. Juli ist das große Highlight der Straßen–Radprofis mit der Tour de France beendet, sechs Tage später steht hier in der Region auch ein bedeutendes radsportliches Ereignis an: Das Zwei–Stunden–Rennen der Mountain–Biker in Orsenhausen beim 8.

Veröffentlicht: 20.07.2023, 16:22 Von: Bernd Baur