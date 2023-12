Orchester zeigt sich als sensibler Klangkörper

Die zahlreichen Besucher, gewöhnt an das hohe Niveau vorangegangener Konzerte, kamen mit großen Erwartungen an die musikalische Darbietung des Musikvereins Aßmannshardt in die schöne Backsteinkirche. Sie wurden nicht enttäuscht: Dirigent Bernd Biffar und seine 51 teilweise sehr jungen Musiker präsentierten ein harmonisch konzipiertes Programm, bei dem das Orchester seine Klangqualitäten ausspielen konnte.

Nach einem fulminanten Auftakt mit dem „Majestic Prelude“ von Jacob de Haan, bei dem das Trompetenregister mit rhythmisch diffizilen Fanfarenklängen glänzte, folgte eine Bearbeitung des Chorals „Jesu bleibet meine Freude“ von J. S. Bach.

Leicht und transparent kam die Suite des französischen Barockkomponisten J. J. Mouret in einer Bearbeitung von M. Rebehn daher. Bernd Biffar führte seine Musiker stilsicher durch die drei tänzerischen Sätze. Die Fantasie über den bekannten Kanon „Dona nobis pacem“ von Thomas Doss wurde von einem sensibel gespielten Hornsolo eingeleitet, das einen Vorgeschmack auf die Klangsinnlichkeit des Werkes gab.

Die Vielfältigkeit der Klangfarben, zum Beispiel durch ein Englisch Horn und einen solistischen Zimbelschlag am Ende, eröffnete den Zuhörern immer neue musikalische Perspektiven. „Patricks Rune“ von Stephen Melillo war sicher eines der klanggewaltigsten Stücke des Konzertes. Rasante Läufe durch alle Register wechselten sich mit lyrischen und energischen Teilen ab.

Souverän meisterten auch die jungen Musiker diese schwierigen Passagen und machten die Komposition zu einem Hörgenuss. Ursprünglich für Chor komponiert, schuf Eric Whitacre von seinem Stück „Sleep“ selber ein Arrangement für Blasorchester. Das Orchester verschmolz mit seinem Dirigenten und interpretierte das Stück nuancenreich und eindrücklich. Mit „Choral Music“ aus der Feder von Jacob de Haan stand eine weitere Fantasie über eine Choralmelodie auf dem Programm.

Wieder zeigte das Orchester wohltuend, dass ein klanggewaltiges Fortissimo nicht ohrenbetäubend sein muss und ein Pianissimo nicht mit Intonationsschwankungen einhergehen muss. Das beeindruckte auch im „Feierlichen Einzug“ von Richard Strauss, bei dem lange Töne lebendig wurden und große Linienführungen die grandiose Musik zu einem homogenen Ganzen werden werden ließen.

Das begeisterte Publikum spendete reichlich anerkennenden Applaus und entließ die Musiker nach zwei Zugaben.