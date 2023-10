Optimale Punktausbeute zum Saisonstart

Am vergangenen Samstag konnten die Aktivenmannschaften der SG Dornstadt-Laupheim die optimale Punktausbeute verbuchen. Leider konnte hierbei in der Bezirksliga die Vierte nur einen kampflosen 8:0-Sieg, gegen den nicht angetretenen BV Riedlingen auf die Habenseite bringen. Eine Standortbestimmung der neu formierten Mannschaft muss also verschoben werden.

Die Landesligateams starteten wie üblich mit einem internen Duell, das mit 6:2 wie erwartet recht deutlich an die zweite Mannschaft ging. Auch hier kann für den weiteren Saisonverlauf noch keine ernstzunehmende Prognose abgegeben werden, wobei sich die Dritte angesichts zweier gewonnener Matches doch Hoffnung auf den Klassenerhalt machen kann.

Richtig ernst wurde es jedoch bei der Ersten, die verletzungsgeschwächt und ergänzt mit Spielern aus der Zweiten beim VfL Herrenberg antreten musste. Mit den Doppeln gelang es hier gleich zu Beginn in knappen Spielen einen kleinen 2:1 Vorsprung zu erkämpfen. In den Einzeln konnte die Begegnung weiter offen gestaltet werden. Damit war mindestens ein Unentschieden gesichert. Im abschließenden Mixed ging es dann darum, die volle Punktausbeute nach Hause zu bringen. Alex Wörz und Andi Stier hatten nach einem verlorenen ersten Satz über die volle Distanz zu gehen und erkämpften letzten Endes in knappen drei Sätzen den Auswärtserfolg.

Auch der nächste Spieltag wird für die vier Teams am 21. Oktober wieder in fremde Hallen führen: In der Verbandsliga stehen die Duelle beim TSV Altshausen 2 und TuS Metzingen 2 an. Die beiden Landesligateams müssen zum SSV Ulm und zur TuS Metzingen 3 und die Vierte duelliert sich mit dem TSV Ertingen und dem TSV Altshausen 4.