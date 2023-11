OpenTheBox statt Büchse der Pandora

Selten dürfte es eine künstlerische Hommage an das „Unperfekte“ gegeben haben. Selten ist auch der Weg den Christian Krischkowsky mit dem Album „Unperfect Buildings“ seines neuen Trios eingeschlagen hat. Mit dem Gitarristen Andreas Dombert und dem Kontrabassisten Axel Kühn hat der Komponist und Schlagzeuger in einem CD-Release-Konzert im Jazzkeller dieses ungewöhnliche Projekt vorgestellt. Die Publikumsresonanz war durchweg positiv, die Musik frisch, authentisch und unvergleichlich.

„Helmut“ hieß der Opener als Hommage an Helmut Dietl, Schöpfer des bis zur Komik bodenständigen Münchner Stenz „Monaco Franze“. Sein Motto „Ein bisserl was geht immer“ und seine skurrile Authentizität passen auch zu Krischkowskys Musik. Das Bekenntnis zu Thelonious Monk in „Please, Hold The Line, Thelonious!“ verdeutlicht den ästhetischen Ansatz. Monk, oft als introvertierter Exzentriker beschrieben, revolutionierte mit seinem unkonventionellen Stil den Jazz wie kaum ein anderer. Auch der Ulmer Komponist interpretierte den Kanon des Jazz ziemlich neu und ungewöhnlich.

Elaborierte Kompositionen, minutiös ausnotiert und im perfekten Timing erinnern an die klassische Moderne. Komplexe Rhythmen, überraschende Wendungen, Tempo- und Dynamikwechsel und differenzierte Formstrukturen sind nur mit detaillierter Notation zu meistern. Dennoch verschafften sich die drei Protagonisten immer wieder den Freiraum für kreative Improvisationen, in spannender Interaktion zwischen melodiösem Kontrabass und weichen Gitarrenklängen, aufpoliert durch diverse Effektgeräte.

Plastisch und anschaulich fanden „Dolphins near Venice“, ihren leichten und beschwingten Weg in die Musik. Weit gespannte Melodielinien über komplexer Rhythmik in „Bird on a cherrytree“ erzeugten eine schwebende Leichtigkeit über permutatorisch organisierten Begleitfiguren á la „Minimal Music“. Die Suche nach dem Sinn des Lebens verbirgt sich wohl hinter „Un Giorno“, „Strange Night In Paris“ erzielt durch Takt- und Rhythmuswechsel seine befremdliche Wirkung.

Die als Zugabe gespielte Cover-Version von „Under the Bridge“ (Red Hot Chili Peppers) über den einsamen Kampf des Drogenentzugs erreichte große emotionale Tiefe und unterstrich in kammermusikalischer Transparenz den unkonventionellen Zuschnitt von Krischkowskys „Gegen-den-Strich-Ästhetik“. Im Unterschied zur Büchse der Pandora darf diese Box geöffnet werden.