OGV Scheinhausen im März: Osterworkshop und Garten-Gang

Am 1. März trafen sich zum Osterworkshop wieder zehn kreative Teilnehmerinnen. Unter Anleitung von Anette Oelmaier wurden tolle Werkstücke, Kränze und Loops gefertigt, und jedes Stück sah anders aus. Die Naturmaterialien, die wunderschön eintrocknen, wurden vom Verein besorgt und zur Verfügung gestellt. Dadurch freuten sich die Teilnehmerinnen über eine große Auswahl und konnten aus dem Vollen schöpfen.

Mit Begeisterung und mit viel Freude fertigten sie ihre Werkstücke an und jede Dame war auf ihr Ergebnis sehr stolz. Diese werden nun so manche Tische, Wände und Türen in ihren Heimen schmücken. Die Teilnehmerinnen und wir hatten dabei viel Spaß. Wir freuen uns schon auf die nächsten Workshops, die wieder im Herbst und zu Weihnachten beim OGV Schweinhausen stattfinden werden.

Am Nachmittag des 08.03.2024 trafen sich 28 Kinder der Garten-Gang bei uns im Vereinsheim. Aufgrund der großen Anzahl teilten wir dieses Mal die Kinder in zwei Gruppen. Mit Unterstützung von einigen helfenden Eltern und unserem Team fertigten die Kinder einen Hasen aus Heu an.

Zuerst erklärte Mandy Hopp, wie der Hase angefertigt wird. Danach gingen die Kinder mit Feuereifer an die Arbeit und hatten nach gut 1 Stunde ihren Heu-Hasen fertig Es gab wieder viel Gelächter und die Kinder waren super drauf. Zum Anschluss gab es in jeder Gruppe dann noch frische Waffeln, die die Kinder mit Begeisterung verspeist haben.