„Traumhochzeit“ wird zum Tohuwabohu

(aß) - Mit der englischen Komödie „Traumhochzeit“ startet Die Oggelshausener Theatergruppe „Theo“ ab Samstag, 2. März, in die neue Theatersaison. Neun Termine stehen auf dem Programm. Erstmals spielen zwei junge Talente beim Theater mit.

Die Geschichte an sich ist simpel: Marie (Marion Merk) und Alex (Marcel Wurst) wollen heiraten. Die Hochzeitssuite im Landhotel am Bodensee ist gebucht. Ein „Traum von Hochzeit“ soll es werden. Alles scheint perfekt, wäre da nur nicht dieser eine Abend vor der Hochzeit. Bräutigam Alex lässt es mit seinem Trauzeugen Friedrich (Philipp Jaudas) und weiteren Freunden so richtig krachen. Dummerweise erwacht Alex am Morgen seiner Hochzeit nicht nur mit einem Filmriss, sondern auch noch mit einer schönen Unbekannten (Verena Diesch) im Hotelbett. Mit allen Mitteln versucht Alex, die Fremde vor seiner Braut Marie zu verstecken.

Wenn einer diesen Traum von Hochzeit noch retten kann, dann ist es Trauzeuge Friedrich. Diesen weiht er in das Geschehen ein. Friedrich soll sich kurzerhand als Partner der geheimnisvollen Fremden ausgeben. Doch auch er hat ein Problem: Seine brandneue Freundin kommt ebenfalls zur Hochzeit. Alex und Friedrich verstricken sich in ein immer größer werdendes Lügengeflecht. Als dann auch noch die nervöse Brautmutter Rita (Uschi Moll), das Zimmermädchen Linda (Finja Steinberecher) und der feurige Hotelmanager Klaus-Dieter Vögele (Johannes Schmid) ins Spiel kommen, ist das Tohuwabohu komplett.

„Die ursprünglich englische Komödie haben wir mittels einer schweizerdeutschen Version in schwäbische Mundart umgewandelt“, verriet Regisseur Martin Moll im Gespräch. Seit November werde geprobt. Mit Finja Steinbrecher (Zimmermädchen Linda) und Philipp Jaudas (Trauzeuge Friedrich) seien zwei junge Talente für das Theaterspiel gewonnen worden. „Die beiden sind begabt und fügen sich problemlos in unser Ensemble ein“, lobte Moll.

Die Spieltermine: Samstag, 2. März, 14 Uhr und 19.30 Uhr; Freitag, 8. März, 19.30 Uhr; Samstag, 9. März, 19.30 Uhr; Freitag, 15.März, 19.30 Uhr; Samstag, 16. März, 19.30 Uhr; Samstag, 23. März, 19.30 Uhr; Sonntag, 24. März, 18 Uhr und Sonntag, 31. März (Ostersonntag) 19.30 Uhr.

Den Kartenvorverkauf gibt es online ab Samstag, 17. Februar, unter www.theater-oggelshausen.de oder telefonisch am Montag, 19. Februar, und Mittwoch, 21. Februar, unter 0157/54241634, jeweils von 18 bis 20 Uhr. Für die Nachmittagsvorstellung am Samstag, 2. März, gibt es keinen Kartenvorverkauf. Die Aufführungen finden im Dorfgemeinschaftshaus am Kirchplatz in Oggelshausen statt. Einlass ist jeweils eine Stunde vor Aufführungsbeginn.