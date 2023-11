Seelsorgeeinheit Federsee veranstaltet Versöhnungsnachmittag

Die Seelsorgeeinheit Federsee bietet am Sonntag, 26. November, 15 Uhr, in der Pfarrkirche in Oggelshausen einen Versöhnungsnachmittag für dei ganze Familie an. Für jede Altersgruppe bietet sich die Gelegenheit zur Einstimmung auf das Sakrament der Versöhnung. Pfarrer Manfred Rehm aus Donaurieden hält für die Erwachsenen einen Impuls, anschließend stehen mehrere Priester zur Beichte bereit. Die Federseeband gestaltet den Nachmittag musikalisch, jeder ist zum Mitsingen eingeladen. Auch besteht die Möglichkeit zur Eucharistischen Anbetung, zur Stille und zum Gebet. Kinder bis zur dritten Klasse werden im Pfarrstadel unmittelbar neben der Kirche in Oggelshausen von einem jungen Team betreut und befassen sich ebenfalls mit dem Thema Versöhnung. Kinder ab der vierten Klasse sind bei Pfarrer Franz-Xaver Weber zur Vorbereitung auf die Beichte eingeladen. Danach wird ein Kreativprogramm für Groß und Klein angeboten. Auch zwei Schreiner warten in der Werkstatt mit einem Werkangebot auf jungen Besucher. Im Anschluss wird ein Versöhnungsfest mit Beichtzettelfeuer und gemütlichem Zusammensein bei Kaffee und Kuchen gefeiert.