Kurz vor 7 Uhr fuhr am Montag ein 34-Jähriger auf der L280 von Oggelshausen in Richtung Stafflangen. Als ein Reh auf die Straße rannte, stieß der Mercedes Vito mit ihm zusammen. Das Reh blieb an der Unfallstelle zurück. Der Jagdpächter kümmerte sich später um das verendete Tier. Den Schaden am fahrbereiten Kleinbus schätzt die Polizei auf etwa 2.000 Euro.