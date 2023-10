Oggelshauserin gewinnt 32.000 Euro bei „Wer wird Millionär?“

Den Vornamen des Tagesthemen-Moderators Zamperoni wird Martina Wild aus Oggelshausen wohl nie mehr vergessen. In der Sendung „Wer wird Millionär?“ war der bei 2000 Euro gefragt und die Kandidatin wusste keine Antwort darauf. Letztendlich nahm sie die Hürde mithilfe des Publikums und ging am Ende mit 32.000 Euro nach Hause.

Viele haben mir Respekt gezollt, dass ich mich das getraut habe. Martina Wild

Positive Rückmeldungen

Viele positive Reaktionen seien seit der Ausstrahlung der Sendung bei ihr eingegangen, sagt Martina Wild gegenüber der Schwäbischen Zeitung. „Viele haben mir Respekt gezollt, dass ich mich das getraut habe.“

Besonders freut sie, dass sich auch Menschen, mit denen sie schon lange keinen Kontakt mehr hatte, gemeldet haben. Einige wenige beleidigende Nachrichten seien auch dabei gewesen. Allerdings könne sie mit so etwas schon von Berufswegen umgehen.

Im Rückblick auf ihre Bewerbung bei der Show sagt sie, dass sie ein bisschen naiv an die Sache herangegangen sei. Sie habe aus einer Laune heraus gehandelt und gedacht, das klappe eh nicht. Und dann bekam sie relativ schnell ein Zusage. Bis zur Aufzeichnung habe sie allerdings niemandem davon erzählt. Ihrem Mann auch erst, als sicher war, dass sie dabei sein wird.

Ich habe es nicht so ernst genommen. Martina Wild

Vorbereitung blieb auf der Strecke

Und dann reiste sie mit ihm im September zur Aufzeichnung nach Hürth. Im Vorfeld hatte sie den festen Entschluss gefasst, sich vorzubereiten und zu lernen. Bei drei kleinen Kindern, im Alter zwischen fünf und acht Jahren, und ihrer Selbstständigkeit sei das dann allerdings ein bisschen auf der Strecke geblieben. „Ich habe es nicht so ernst genommen.“

Und dann war es am Montagabend soweit: RTL, 20.15 Uhr. Martina Wild machte es sich mit ihrer Familie, wie Millionen andere Zuschauer auch, vor dem Fernseher gemütlich. „Die Kinder durften ausnahmsweise auch fernsehen“, sagt sie.

„Ordnen Sie die Städte zur Distanz zum Millionärs-Studio. Beginnen Sie mit der am weitesten entfernten“ war die Aufgabe für die sechs Kandidaten. Die Oggelshauserin löste sie mit Bravour, war mit 5,21 Sekunden die Schnellste, was ihr den Platz auf dem Stuhl gegenüber von Günther Jauch und die Chance auf eine Million Euro ermöglichte.

Die ersten Fargen laufen flott

Nachdem das kleine Oggelshausen für Jauch in Oberschwaben verortet war, ging es für Martina Wild flott zur Sache. Dass habe sich die Kandidatin so gewünscht, erinnerte sich Jauch an die Vorstellungsrunde vor der Show. „Machen Sie ganz schnell. Da habe ich kein Problem damit“, habe sie ihm mit auf den Weg gegeben.

Seine italienischen Vorfahren drehen sich im Grab um. Günther Jauch

Bis zur 2000-Euro-Frage ging das gut, souverän beantwortet die Oggelshauserin alle Fragen. Als der Vorname Zamperonis bei Rheingold, Walküre, Siegfried oder der Götterdämmerung entdeckt werden sollte, wurde es knifflig. Der Kandidatin war der Journalist nicht bekannt. Und Jauch trug mit seinem Späßchen, der Gesuchte habe türkische Wurzeln, zu noch größerer Verwirrung bei.

Die 34-Jährige setzte auf das Publikum und vertraute auf dessen Wissen. 98 Prozent hatten sich für Antwort A „Rheingold“ entschieden. „Er heißt Reinhold“, glaubte die Kandidatin dann plötzlich doch die Lösung zu wissen. „Seine italienischen Vorfahren drehen sich im Grab um“, frozzelte Jauch und schlug Reinhold als Zweitnamen für Ingo Zamperoni vor.

Cousin hilft bei 16.000 Euro

Bei der nächsten Frage wusste die Kandidatin die Antwort sicher. Die 8000-Euro-Frage gelang mit dem Fifty-Fifty-Joker. Und bei der Großstadt die mit „ui“ geschrieben, aber mit „ü“ gesprochen wird, brauchte es zur Absicherung die Hilfe des Cousins aus Uttenweiler.

Auf den Namen der Stadt kam die Kandidatin selbst, traute sich aber nicht das gesuchte Bundesland dazu einzuloggen. Mithilfe von Markus Ulmschneider waren 16.000 Euro erreicht.

Bevor sich Jauch der 32.000-Euro-Frage zuwandte, tauchte er ins Familienleben der Wilds ein und diskutierte das Einräumen der Spülmaschine mit dem Ehemann der Kandidatin.

Tendenz bei der Sportfrage

Für 32.000 Euro musste Martina Wild eine Sportfrage beantworten. Sie hatte eine starke Tendenz bei der Frage, wer das Tor des FC Liverpool als auch der brasilianischen Nationalmannschaft hütet, traute sich aber letztendlich nicht. Ein Herr aus dem Publikum ‐ ihr vierter und letzter Joker ‐ bestätigte ihre Tendenz, als er aus den möglichen Antworten den Namen „Becker“ nannte.

Damit waren die Joker aufgebraucht und für 64.000 Euro hätte Martina Wild das Tier, das Salzdrüsen am Kopf hat, benennen müssen. Kurz überlegte sie zu zocken, ließ es dann aber und hörte mit 32.000 Euro auf. Das sei gut gewesen, so Jauch. Die Lösung wäre die Möwe gewesen, die von Martina Wild gleich ausgeschlossen worden war.

An dem Geld freue sie sich riesig, sagte sie in der Sendung. Genutzt werden soll es für einen Umbau des Hauses und Urlaub mit der ganzen Familie.