Bürgermeister krankgeschrieben: Stellvertreter legt sich für Gemeinde ins Zeug

Bereits ein ganzes Jahr schon vertritt Manfred Wanner den Oggelshauser Bürgermeister - seitdem der Amtsinhaber Michael Kara krankgeschrieben ist. „Am Anfang des Jahres hat man oft die Aussage gehört, jetzt tut sich nichts mehr in Oggelshausen“, äußerte sich Wanner in der letzten Gemeinderatssitzung des Jahres. „Diese Aussage können wir alle, das Rathausteam und der gesamte Gemeinderat widerlegen.“ Mit vereinten Kräften habe man die anstehenden Aufgaben bewältigt, die Bilanz könne sich durchaus sehen lassen: „Unsere Verwaltung ist tagesaktuell, es bleibt und blieb nichts liegen.“

Kindergarten wird für Krippenplätze erweitert

Ein großes Projekt ist aktuell die Erweiterung des Kindergartens, um zwei Kripppengruppen unterzubringen. Anfang des Jahres wurde die Baugenehmigung erteilt und der Zuschussantrag beim Ausgleichstock gestellt. Fördermittel von 400.000 Euro wurden bewilligt. Umgesetzt wird die Maßnahme im kommenden Jahr. Im Januar sollen die Arbeiten ausgeschrieben und voraussichtlich im März vergeben werden. Die Investitionskosten belaufen sich laut Wanner auf 2,1 Millionen Euro.

Die Einrichtung ist zwar in kirchlicher Trägerschaft, der Abmangel zulasten der Kommune liegt bei 90 Prozent. „Für eine kleine Gemeinde ist das ein großer Brocken“, betont Wanner. „Aber wir haben wirklich den Bedarf.“ In den vergangenen Jahren war auch in Oggelshausen ein starker Geburtenzuwachs zu verzeichnen. Im zweigruppigen Kindergarten St. Josef gibt es derzeit 45 Plätze in der Regelbetreuung, Ganztagesbetreuung und gemischter Betreuungsform.

Schule ist gut ausgestattet

Stolz ist man in der Gemeinde mit knapp unter 1000 Einwohnern auch auf die gut ausgestattete Grundschule mit einem neuen Lehrerinnenteam unter kommissarischer Leitung des Gemeindeverwaltungsverbands. In den Herbstferien war die Schule komplett mit WLAN ausgestattet worden; in zwei Klassenzimmern wurden für den Unterricht zwei 75-Zoll-Monitore Fernseher installiert. Dafür wurde ein Zuschuss von 9500 Euro beantragt.

20 IPads stehen den rund 50 Schülerinnen und Schülern zur Verfügung. Unterrichtet wird in gemischten Klassen, die erste und zweite sowie die dritte und vierte Klasse gemeinsam. „Das funktioniert hervorragend“, versichert Wanner. „Der Gemeinderat wird auch zukünftig gemeinsam mit der Schulleitung unsere Schule ins digitale Zeitalter weiterentwickeln.“

Mehr Platz für Flüchtlinge

Für die Schaffung von Wohnraum zur Flüchtlingsunterbringung hat Oggelshausen die Zusage für einen KfW-Zuschuss von 130.500 Euro erhalten. Die Arbeiten für die Erweiterung der bestehenden Unterkunft in der Nähe des Rathauses sollen im Januar ausgeschrieben werden: Die linke Hälfte wird wieder bewohnbar.“ In der anderen Hälfte sind bereits drei Familien untergebracht. Wanner rechnet mit der Zuweisung von zwölf weiteren Flüchtlingen im kommenden Jahr.

Neue Beerdigungsformen eingeführt

Neu angelegt wurde die Friedhofsanlage, wo neue Beerdigungsformen möglich sind. Neu eingeführt wurden sogenannte Rasengräber für Sarg- und Urnenbestattung sowie anonyme Urnengräber. Diese Grabformen reduzieren den Pflegeaufwand. Außerdem wurde die Aussegnungshalle saniert. Für die Sanierung der Friedhofsmauer werden noch freiwillige Helferinnen und Helfer gesucht.

Glasfaser in jedes Haus

Ein weiteres großes Projekt ist der Ausbau der Glasfaserversorgung bis in jedes Haus: „Wir liegen voll im Plan.“ Die Umsetzung soll im Laufe des Jahres 2024 durch die EnBW erfolgen. Auch bei den beiden PV-Freiflächenanlagen mit 25 Hektar auf privatem Grund sei man im Zeitplan. Dazu bedarf es noch der Änderung des Flächennutzungsplans.

Neues Fahrzeug für die Feuerwehr

Zugesagt wurde für 2024 die Lieferung des neuen Feuerwehrfahrzeugs. Dabei handelt es sich um einen Gerätewagen Technik, der vor allem für technische Hilfeleistungen eingesetzt wird. Im kommenden Jahr steht außerdem der Anschluss des Gebiets „Bahnstock“ ans öffentliche Abwassernetz an. Die Kosten für die Anbindung der vier Gebäude werden noch durch Gemeindeverwaltungsverband ermittelt.

Breite Unterstützung

„Jeden Tag was Neues“ bringen die Amtsgeschäfte für den Stellvertreter des Bürgermeisters, berichtet er. Soeben war beispielsweise ein Wasserrohrbruch festgestellt worden, um den er sich kümmern musste. Seit dem 6. Dezember 2022 macht er einen Vollzeitjob im Rathaus - nur unterbrochen durch zwei Wochen im Sommer, als das Rathaus geschlossen war.

Das sei nur möglich, weil ihm seine Frau den Rücken freihalte. Zudem könne er auf das Engagement der Mitarbeiterinnen im Rathaus und der Kollegen vom Bauhof zählen - insgesamt dreieinhalb Stellen. Dankbar sei er auch für die Unterstützung der Gemeinderäte, des Gemeindeverwaltungsverbands sowie der Bürgermeister der Verbandsgemeinden.

Anfragen von potenziellen Bewerbern

Allerdings hat Oggelshausen auch Glück gehabt, dass Manfred Wanner zur Verfügung stand und in die Bresche gesprungen ist. Er hat mit insgesamt drei Wahlperioden reichlich kommunalpolitische Erfahrung, außerdem als Rentner auch die Zeit dazu. Hinzu kommt, dass Wanner im Interesse der Gemeinde bereit ist, das alles ehrenamtlich zu machen. Es gäbe durchaus immer wieder Anfragen von Interessenten an der Bürgermeisterstelle in Oggelshausen, die in der Besoldungsstufe A12 vergütet wird, bei einem Sprung über die 1000-Einwohner-Schwelle eine Stufe darüber.

Ich persönlich habe Herrn Kara zweimal angeschrieben, aber leider keine Antwort bekommen.. Manfred Wanner

Neuwahl ist vorerst nicht möglich

Allerdings ist nach baden-württembergischen Kommunalrecht eine Neuwahl nicht möglich, solange der Amtsinhaber krank ist. Das kann bis zum Ende der Amtszeit sein, in diesem Fall noch sechs Jahre. Möglich wäre auch die Einsetzung eines sogenannten Amtsverwesers, der die Geschäfte stellvertretend führt. Allerdings müsste der den Bürgermeisterstuhl räumen, sobald der Amtsinhaber aus dem Krankenstand zurückkehrt - ein Umstand, der die Stelle des Verwesers nicht gerade attraktiv macht.

Kein Kontakt zu Amtsinhaber

Ob Michael Kara wieder nach Oggelshausen zurückkehrt, ist fraglich. Im Oktober 2021 war er mit mehr als 80 Prozent der Stimmen gewählt worden, hatte sich aber bereits ein Jahr später erfolglos auf die frei werdende Bürgermeisterstelle in heimatlichen Gefilden in Eberdingen beworben.

Das und die mangelhafte Kommunikation in diesem Zusammenhang brachte ihm in Oggelshausen reichlich Kritik aus der Bürgerschaft, aber auch aus dem Gemeinderat ein. Am 5. Dezember 2022 war er wohl zum letzten Mal im Rathaus. Seitdem besteht kein Kontakt mehr zur Gemeinde. „Ich persönlich habe Herrn Kara zweimal angeschrieben“, sagt sein Stellvertreter, „aber leider keine Antwort bekommen.“

Wanner kündigt Abschied an

Wanner hat bereits angekündigt, seine kommunalpolitische Karriere mit Ablauf der Wahlperiode zu beenden. Er werde nach der nächsten Wahl am 9. Juni definitiv nicht mehr zur Verfügung stehen. „So lange mach ich den Job noch.“ Dann wolle er endlich seinen Ruhestand genießen - mit dann 69 Lenzen. Er möchte künftig verstärkt seiner Lieblingsbeschäftigung als Hobbyschreiner frönen: „Ich mache alle Möbel selber.“ Und zusammen mit seinen „Friedhofsrentnern“ möchte er sich der Unkrautbekämpfung und der Heckenpflege widmen: „Ich bin nicht arbeitslos.“