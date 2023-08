Auf Schnäppchenjagd in Oggelshausen

Mit dem 20. Flohmarkt haben die Mitglieder des SV Oggelshausen am vergangenen Samstag erneut ihr Organisationstalent unter Beweis gestellt. Mit rund 160 Ständen war der diesjährige Flohmark witterungsbedingt zwar etwas kleiner als sonst ausgefallen, aber trotzdem ein tolles Event.

Gut 200 Anmeldungen konnte der SVO verzeichnen. Als am frühen Samstagmorgen gegen 5.30 Uhr die ersten Flohmarktbeschicker bei strömendem Regen eintrafen, blieben diese erst mal im Auto sitzen. Etliche Händler waren bei dem Regenwetter gleich gar nicht nach Oggelshausen gefahren. Doch als später die Sonne hinter den Wolken hervorschaute und der Regen aufhörte, konnten doch 160 Verkaufsstände gezählt werden.

Noch waren nicht alle Waren ausgepackt, als die ersten Schnäppchenjäger einfielen, um das Warensortiment nach versteckten Schätzen zu durchsuchen. Sicher wurden einige dabei fündig, da das Warenangebot weit weg von „Gruscht und Krempel“ war.

Mehrere Verpflegungsstationen auf dem weitläufigen Areal sorgten bei inzwischen sommerlichen Temperaturen für kürzere Wege der Besucher. An mehreren Plätzen sorgten Straßenmusiker für musikalische Unterhaltung. Die „Sulgemer“ Alphornbläser zum Beispiel waren ebenso präsent wie der Drehorgelspieler. Sie waren den ganzen Tag über unterwegs, um die Besucherschar zu unterhalten. Wer es lieber volkstümlich wollte konnte im Festzelt zu Blasmusik seinen Frühschoppen abhalten.

Die kleinen Flohmarktbesucher konnten sogar eine Runde auf einem Pony reiten. Nicht nur ganz Oggelshausen muss auf den Beinen gewesen sein. Auch die voll belegten Parkplätze zeigten den regen Besucherzuspruch. Zeitweise herrschte dichtes Gedränge zwischen den Standreihen. Doch die inzwischen legendäre „Flohmarktpolente“ sorgte auf ihre lustige Weise für den reibungslosen Durchfluss der Menschenmassen.

Der Oggelshauser Flohmarkt sei inzwischen doch sehr groß geworden, meinte einer der Händler. Das bedeute mehr Konkurrenz. Zudem sei bemerkbar, dass das Geld nicht mehr ganz so locker sitze. Aber er sei bis jetzt zufrieden mit dem Verkauf. So sahen es fast alle der Händler. Nach den Meinungen gefragt, wie es gelaufen sei, waren die Antworten so verschieden wie das Warensortiment. Es mache einfach Spaß. Und wenn am Abend die Standgebühr bezahlt sei und das Geld noch für eine eine Pizza und eine Flasche Wein reiche, sei er zufrieden meinte einer der Händler von der Alb.

Zufrieden zeigte sich gegen Ende Alfred Wohlleb vom veranstaltenden SVO. Aber ohne die vielen „Flöhe“, darunter rund 80 Prozent Stammflöhe, sei so ein Flohmarkt nicht zu machen. Der Erfolg des Oggelshausener SVO–Flohmarktes sei mit ein Erfolg der Stammmärktler, die dem Flohmarkt den Oggelshausener Charme verleihen und den Markt so beliebt und bekannt, weit über den Kreis Biberach hinaus, gemacht hätten.