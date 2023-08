Oggelshausen feiert das Laurentiusfest

Am Wochenende des 5. Und 6. Augusts fand in Oggelshausen das Laurentiusfest statt. Veranstaltet von der Musikkapelle Oggelshausen bot das Fest bereits am Samstag mit der Oggelshauser Leistungsschau und den „Oggi–LYMPICS“ zwei neue Programmpunkte. Bei der Leistungsschau zeigten über 30 Unternehmen aus der Region ihre Produkte und Dienstleistungen. Zahlreiche Vorführungen ergänzten die Schau und gaben den vielen Besucherinnen und Besuchern die Möglichkeit Brandbekämpfung, Apfelsaftpressen, Holzbrettherstellung und vieles mehr aus der Nähe anzusehen. Bei persönlichen Gesprächen an den verschiedenen Ständen bekamen die Gäste Informationen zu unter anderem Themen wie Energieberatung, Elektroinstallation, Garten– und Landschaftspflege sowie Kosmetik.

Um 11 Uhr wurde das Fest mit dem Fassanstich offiziell eröffnet und die Original Bidumtaler Musikanten unterhielten die Gäste während des Frühschoppens. Bei den „Oggi–LYMPICS“ traten nachmittags Gruppen gegeneinander an und zeigten bei verschiedenen Spielen wie Bierkrugstemmen, Darts oder Dosenwerfen ihr Wissen, ihre Sport– und Geschicklichkeit. Nachdem das Siegerteam feststand und die Preise verliehen waren, feierten die Teams zusammen mit den Gästen bis spät in die Nacht.

Der Sonntag begann mit einem Gottesdienst zum Kirchenpatrozinium, mitgestaltet vom Kirchenchor Oggelshausen. Bei anhaltendem Regen fand der zweite Tag des Festes im Dorfgemeinschaftshaus statt. Während des Frühschoppens wurden die Gäste vom Musikverein Offingen unterhalten. Am Nachmittag verzauberte Payasito Benji Balloon sowohl Kinder als auch Eltern mit seiner Clown– und Zaubershow.

Beim traditionellen Heimatabend begeisterten Tanz– und Showeinlagen die Gäste. Von Schuhplattler über Rock ’n’ Roll Tanz, von Turneinlagen über Gedichtvorträge sorgte das vielseitige Programm für gute Unterhaltung und einen kurzweiligen Ausklang des diesjährigen Laurentiusfestes.