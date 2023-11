Wo in einem kleinen Dorf neue Wohnungen entstehen sollen

Wohnen im Alter

Oggelsbeuren / Lesedauer: 4 min

Eugen Engler freut sich schon jetzt darauf, wenn ins Hauptgebäude der Stiftung „Heimat geben“ bald neue Menschen – und damit neues Leben – einziehen können. (Foto: Maike Daub )

Altersgerecht und günstig wohnen ‐ oft gar nicht so einfach. Die Stiftung „Heimat geben“ in Oggelsbeuren will Lösungen bieten. Ein Blick auf die Baustelle im Stiftungsgebäude.

Veröffentlicht: 25.11.2023, 11:50 Von: Maike Daub