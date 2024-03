Frühjahrskonzert in Oggelsbeuren und erstmals ein Kinder-Mitmach-Konzert

Der Musikverein Oggelsbeuren veranstaltet am Samstag, 9. März, um 15 Uhr erstmals ein Kinder-Mitmach-Konzert, bei dem jungen Besucher nicht nur zuhören, sondern auch mitmachen können. Die Veranstaltung soll den Kindern auf spielerische Weise die Welt der Musik näherbringen. Das Orchester spielt Teile aus „Fluch der Karibik“ und „Tanz der Vampire“. Das Kinderkonzert findet in der Festhalle Oggelsbeuren statt und dauert ungefähr 30 Minuten. Es ist keine Anmeldung notwendig. Der Eintritt ist frei.

Am Abend des 9. März, um 20 Uhr, gibt der Musikverein dann sein jährliches Frühjahrskonzert in der Festhalle Oggelsbeuren ein. Der Konzertabend beginnt mit der Jugendkapelle Attenweiler-Oggelsbeuren unter Leitung von Alina Fischer mit den Stücken „Zauberland“ von Kurt Gäble und „Highlights from Brother Bear“ von Phil Collins, arrangiert von Paul Murtha.

Den zweiten Teil übernimmt das aktive Blasorchester des Musikvereins. Unter Leitung von Musikdirektor Reiner Mäder sind die Stücke „Dance Celebration“ von Tomohiro Tatebe, „Funiculi-Funicula Rhapsody“ von Luigi Denza, arrangiert von Yo Goto, den Soundtrack des Kinohits „Pirates of the Caribbean: At World’s End“ von Hans Zimmer, arrangiert von Jay Bocook, die Musik aus dem Musical „Tanz der Vampire“ von Jim Steinman, arrangiert von Wolfgang Wössner und ein Marsch „An neuen Ufern“ von Sebastian Höglauer und Martin Hutte zu hören.

Ein Highlight ist die Titelmelodie von „Das Lied vom Tod“ von Ennio Morricone, unterstützt mit der Mundharmonika durch Tim Kupferer und mit Gesang von Carola Kröck. Das Solostück für Flügelhorn „En Aranjuez Con Tu Amor“ von Joaquín Rodrigo, arrangiert von.Alexander Reuber, wird gespielt von Markus Elser.

Wie in jedem Jahr werden am Konzertabend auch Musikerinnen und Musiker für ihre Leistungen im Verein geehrt.