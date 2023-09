Wasserversorgung stellt Landwirte vor Herausforderungen

Nach dem Erntedankgottesdienst auf dem Bussen, zu dem der Kreisbauernverband Biberach/Sigmaringen geladen hatte, war es wieder gute Tradition, danach bei einem Früschoppen zusammenzusitzen, um das abgelaufene Jahr Revue passieren zu lassen. Hierzu hatte der Verband am Sonntag die stellvertretende Präsidentin des Landesbauernverbandes, Roswitha Geyer-Fäßler, eingeladen. Im Gasthaus Adler bei Familie Gnab in Offingen ging sie bei ihrem Rückblick auf das abgelaufene Erntejahr und auf das Thema von Pfarrer Uwe Grau „Wasser ‐ wertvoller als Gold?“ ein, und brach auch eine Lanze für die gute Tradition des Erntedankfestes. „Es ist die beste Gelegenheit dankbar zu sein“, so die Referentin.

„Trotz der aktuellen Herausforderungen und des Frusts, den viele Bauern über politische Vorgaben verspüren, bleibt Erntedank ein leuchtendes Fest der Freude und des Dankes“, so das Credo von Kreisobmann Karl Endriss. Schwankende Marktpreise und die Unvorhersehbarkeiten des Wetters seien nur einige der Faktoren, die den Betrieben Sorgen bereiten. Erntedank erinnere auch daran, wie tief die Landwirtschaft mit der Natur verwurzelt sei und wie abhängig man von ihr ist. „Wir Bauern sorgen dafür, dass ausreichend Nahrung auf unseren Tischen ist. Diese Arbeit ist von unschätzbarem Wert und würde mehr Anerkennung und Unterstützung verdienen“, so Endriss. Erntedank erinnere aber auch daran, wie wichtig es sei, gemeinsam zu feiern und Dankbarkeit zu zeigen. „Wir haben schon viele Herausforderungen gemeistert und werden auch die aktuellen überstehen“, so seine Aussage. Dies vor allem, weil die Liebe zur Landwirtschaft und zur Natur Antrieb für die Bauern sei, auch in schwierigen Zeiten weiterzumachen.

Sebastian Kneipp habe schon vor knapp 200 Jahren mal gesagt: „Lernt Wasser richtig kennen und es wird Euch stets ein verlässlicher Freund sein“, so die stellvertretende Präsidentin des Landesbauernverbandes, Roswitha Geyer-Fäßler, in Anlehnung auf das Thema Wasser von Pfarrer Uwe Grau beim Erntedankgottesdienst. Daher sei der Zugang zu Trinkwasser für alle Menschen und Tiere weltweit überlebenswichtig. „Denn ohne Wasser gibt es kein Leben“. Vielen Menschen sei nicht bewusst, dass in allen Gütern des täglichen Lebens Wasser mit im Spiel sei. Unsere Raumschaft sei glücklicherweise mit Wasser gesegnet durch viele Quellen und Flüsse und auch über mangelnde Niederschläge könne man sich nicht beschweren. Das können nach ihrer Aussage aber nicht alle Regionen in Deutschland und Europa von sich behaupten. Die Landwirte in Baden-Württemberg leben wie überall eng mit der Natur und somit mit dem Wetter zusammen. Beim Blick auf das diesjährige Erntejahr müsse man feststellen, dass extreme Witterungen die Ernte fast zu einem Lotteriespiel gemacht haben und noch machen. Teilweise sei die Getreideernte so mager ausgefallen, wie schon lange nicht mehr. Die Wiesen und Weiden hingegen konnten besser mit den Wetterkapriolen umgehen. Auch die Tierhaltung bereite den Landwirten immer mehr Sorgen. „Ist sie überhaupt noch gewünscht und wie wollen wir unsere Selbstversorgung erhalten, wenn die Rinder von den Weiden und aus den Ställen verschwinden“, stellte sie in den Raum. „Wir Zukunftsbauern haben genauso die Biodiversität, das Klima, den Artenschutz, die Wasserqualität und die Kulturlandschaft im Blick. Wir sehen uns bei vielen Dingen als Teil der Lösung und nicht als Problem“, so die Überzeugung von Renate Geyer-Fäßler.

Sie brach auch eine Lanze für den Erntedank, der nicht nur Tradition sein soll, vielmehr biete er Gelegenheit dankbar für den schönsten Beruf des Lebens zu sein. Dankbarkeit sei mit die wichtigste Eigenschaft, die es brauche, um glücklich zu sein. „Dankbar ond z'frieda sei“ sei es, worauf es im Leben doch ankomme, so ihre Philosophie. Darum dürfe man auch mal nah am Wasser gebaut sein und, so Roswitha Geyer-Fäßler: „Hin und wieder ,ins kalte Wasser springen' und dabei nicht vergessen, den Kopf zu heben, wenn eine mal das Wasser bis zum Hals steht“.