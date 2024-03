Seelsorgeeinheit Bussen lädt zu Wallfahrt am Schmerzensfreitag ein

Der Freitag vor dem Palmsonntag ist bekannt als Schmerzensfreitag, in diesem Jahr fällt er auf den 22. März. Das Gnadenbild in der Bussenkirche drückt dies sehr anschaulich aus, heißt es in der Presseankündigung.

Maria hält den toten Jesus auf ihrem Schoß. Die Gläubigen, die täglich in die Bussenkirche kommen, vertrauen darauf, dass auch ihre Sorgen und Nöte bei Gott aufgehoben sind. Vor dem Gottesdienst um 10 Uhr wird ab 09.25 Uhr der Rosenkranz gebetet. Und im Anschluss an den Gottesdienst gibt es eine Beichtgelegenheit. Musikalisch wird der Gottesdienst von der Schola Bussen mitgestaltet.

Pünktlich um 9.30 Uhr wird auch eine Mitfahrgelegenheit zur Kirche für diejenigen angeboten, denen der Aufstieg zu beschwerlich ist. Treffpunkt ist am Bänkle neben der WC-Anlage.