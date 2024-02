Neue Bauplätze in Offingen geplant

Zwischen den Gemeindeverwaltung und dem Landratsamt habe es bereits Gespräche zum Teilaufhebungsverfahren gegeben, in die auch das Fachbüro Lars Consult miteinbezogen wurde, sagte Bürgermeister Werner Binder in der Gemeinderatssitzung in Uttenweiler am vergangenen Montag. Dabei erklärte er das Prinzip des Teilaufhebungsverfahrens: „Wir schneiden einen Teil aus einem Landschaftsschutzgebiet heraus und setzen es an einer anderen Stelle wieder ein.“

Früher habe man bei Verfahren zur Erweiterung von Bauplätzen Ausnahmen gemacht, was nun leider nicht mehr möglich sei, so Binder. „Wird dieses Verfahren vom Landratsamt Biberach gefordert?“, wollte Gemeinderat Christoph Fritschle wissen. Binder bestätigte das und kritisierte die immer längere Planungsdauer bei Baugebieten. „Früher konnten wir das in einem halben Jahr durchziehen, das ist heute nicht mehr möglich.“

Laut Bundesamt für Naturschutz soll mit Landschaftsschutzgebieten eine Landschaft in ihrer ursprünglichen Form erhalten werden. Das gilt sowohl unter naturwissenschaftlich-ökologischen als auch unter kulturellen und sozialen Gesichtspunkten. Landschaftsschutzgebiete nehmen knapp ein Drittel der gesamten Landesfläche in Deutschland ein.

Im Zuge des Teilaufhebungsverfahrens soll gleichzeitig auch das Bebauungsplanverfahren „Festes Riedle II“ angestoßen werden. Vorteil wäre laut Binder, dass einige Themen für beide Verfahren genutzt werden könnten, wie Naturschutz, oder Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung.

Das Büro Lars Consult hat der Verwaltung ein entsprechendes Angebot erarbeitet, die Kosten dafür liegen bei rund 30.000 Euro. Der Gemeinderat stimmte diesem Angebot einstimmig zu und sprach sich ebenfalls einstimmig für das Teilaufhebungsverfahren samt Bebauungsplanverfahren in Offingen aus. Die Gemeinde stößt dieses nun an.