Zur Veranstaltungsreihe der Fastenpredigten auf dem Bussen ist am vergangenen Sonntag Ministerpräsident Winfried Kretschmann Gastredner in der Bussenkirche St. Johannes Baptist gewesen. Um Störungen zu vermeiden, waren Hundertschaften von Polizisten vor Ort. Erwartete Demonstrationen blieben allerdings aus, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Veranstaltung verlief ohne Zwischenfälle.

Wiesen und Zufahrtsstraßen eingezäunt

Gekommen waren viele, um Winfried Kretschmann, den Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg, zu sehen und seine Fastenpredigt zu hören. Die Wallfahrtskirche auf dem Bussen war schon eine Stunde vor Predigtbeginn gut gefüllt, und die Besucher mussten sich davor an einem riesigen Polizeiaufgebot durchschlängeln.

Schon am Samstag waren Wiesen und Zufahrtsstraßen zum „Heiligen Berg Oberschwabens“ eingezäunt worden und am Sonntag stand ein riesiges Polizeiaufgebot bereit, um die Besucher und auch den Ministerpräsidenten zu schützen. Über der Bussenkirche kreiste ein Polizeihubschrauber und die vielen Polizisten waren mit Mannschaftsbussen gekommen, zu Pferde und mit zahlreichen Einsatzautos.

Damenhandtaschen werden kontrolliert

Der Bussen zeigte sich von seiner schönsten Seite, indem er eine grandiose Fernsicht auf Oberschwaben und bis zu den Alpen bot. Zwischen den Gittern erklommen die Gottesdienstbesucher den steilen Berg. Am Eingang zur Kirche wurden die größeren Damenhandtaschen kontrolliert. In der Kirche war sehr wenig vom Massenaufgebot der Polizei zu sehen.

Geduldig warteten die Kirchenbesucher auf die Ankunft des Laienpredigers Kretschmann. Dieser kam gegen halb vier an, wurde von Pater Alfred Tönnis im Freien begrüßt. Der Ministerpräsident wollte zunächst ebenfalls vor dem Kirchplatz einen Blick auf das Alpenpanorama genießen, ein Ausblick, der ihm schon von Kindheit an vertraut ist.

Kretschmann entschuldigt sich für Polizeiaufgebot

Winfried Kretschmann, der von Alfred Tönnis als wirklicher „Landesvater und Brückenbauer“, begrüßt wurde, entschuldigte sich auf der Kanzel zunächst für das immense Polizeiaufgebot: Das sei das Ergebnis von Biberach. Ein Staat dürfe nicht zulassen, dass ein Ministerpräsident eine Traditionsveranstaltung (gemeint war der politische Aschermittwoch) nicht besuchen könne. Aber er versprach baldige Änderung.

Als Thema für seine Predigt hatte er das Tagesevangelium gewählt: Die Verklärung Jesus auf dem Berg (Mk 9,2-10), welches er zunächst vorlas und dann seine eigenen moralisch-politischen Schlüsse zog. Auf dem Weg auf den Berg möge man Neues erfahren, so begegneten die Jünger Mose (der als Verkünder der zehn Gebote für den Staat stehe) und Elija, einem Propheten, der Visionen habe.

Neuer Konservativismus gefordert

Der ganz profane Plan der Jünger, nämlich Hütten zu bauen, also etwas festhalten, den Status quo zu bewahren, sei in der heutigen Gesellschaft nicht mehr möglich, so Kretschmann. Herausforderungen wie der Klimawandel, geopolitische Verschiebungen, auch durch Kriege, die demographische Entwicklung und auch die Künstliche Intelligenz führten zu tiefen Krisen. Gefordert sei ein neuer Konservativismus: Man müsse vom Bewahren übergehen zum Gestalten. Denn nur so könne unser Planet, die Schöpfung Gottes, erhalten bleiben. Es bleibe nicht viel Zeit zu handeln, um etwa wirtschaftlichen Erfolg mit Innovationen und nachhaltigen Produkten zu erreichen, sagte Kretschmann.

Erinnerung an politische Sternstunden

Der Weg hinunter vom Berg schließlich zeige die Visionen, welche die Jünger gemeinsam mit Jesus erlebt hätten. Kretschmann nannte Beispiele aus der Geschichte, welche zu einem nachhaltigen politisch verändertem Handeln geführt hätten. Als politische Sternstunden bezeichnete er die Rede de Gaulles an die Jugend 1962, den Kniefall Willy Brandts 1970 in Warschau, sowie die Ereignisse, die, auch ausgehend von der Kirche, 1989 zur Maueröffnung in Berlin geführt hätten.

Forderung nach Dialog

Ganz aktuell nahm Kretschmann Stellung zu den jüngsten Ereignissen: Die Bauern seien in Wut geraten, was er verstehe. Aber Wut löse keine Probleme. Man müsse um Ergebnisse ringen, den Dialog suchen „das Tragende durchsprechen“, so Kretschmann.

Seine „Feinde lieben“ bedeute in einer modernen Gesellschaft, den Gegner anständig zu behandeln, und auch in Krisen gemeinsam aufzustehen, Visionen im Dialog zu leben. „Wir Gläubigen müssen Zuversicht ausstrahlen“, war sein Schlusswort und ein langanhaltender Beifall, bei dem die Zuhörer im Stehen ihre Wertschätzung ausdrückten, zeigte, dass Kretschmanns Worte angekommen waren und verstanden wurden.

Gottesdienst verläuft störungsfrei

In seinen Fürbitten brachte Pater Alfred die Essenz von Kretschmanns Aussagen zum Ausdruck, und er bedankte sich vielmals bei diesem großartigen Redner. „Eine faszinierende Predigt, inhaltlich und auch rhetorisch!“ „Er hat uns so viel verständlich gemacht. Er hat sich sehr gründlich vorbereitet und auch Zitate eingestreut“, waren nur einige Stimmen aus dem Publikum, das sich im Anschluss gestärkt an den Abstieg in den Alltag machen konnte und vom „Alpenglühen“ in der Abendsonne belohnt wurde.

Für Pater Alfred war die Fastenpredigt von Kretschmann auch spirituell ein Highlight. „Er hatte sich intensiv mit dem Evangelium vom zweiten Fastensonntag beschäftigt und wesentliche Aspekte herausgearbeitet. Auf den Berg gehen, Hütten bauen und wieder runter vom Berg in den Alltag - als jesuanischer Auftrag für uns Menschen“, sagte Tönnis. Störungsfrei sei der Gottesdienst verlaufen, wie auch das Zusammensitzen in der Gaststätte Schönblick. „Unser Landesvater ging nach draußen auf die Terrasse zu der Jugend und suchte das Gespräch. Natürlich gehörte auch eine belegte Seele zum Vesper.“ Die Krönung sei sicherlich das wunderschöne Alpenpanorama gewesen. „Auch das war nicht gemacht, sondern ein Geschenk Gottes“, sagte der Bussenpfarrer. Es betone die friedvolle Atmosphäre des Bussens. Die Menschen rund um den Bussen respektieren diesen Wallfahrtsort tief im Herzen und darum wäre Gewalt nur von Extremisten zu erwarten gewesen.