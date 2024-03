Zur Fastenpredigt in der Bussenkirche waren am Sonntag Gläubige und Interessierte eingeladen. „Macht euch die Erde untertan“ war das Thema der Predigt mit Professor Dr. Michael Birk.

Verlauf war diesmal ruhig

Nach dem Medienrummel und starker Polizeipräsenz bei den vergangenen drei Fastenpredigten verlief die vierte Veranstaltung der Reihe verhalten ruhig. In der nicht ganz voll besetzten Bussenkirche stellte Bussenpfarrer Pater Alfred Tönnis den Prediger Michael Birk kurz vor. Birk war auf der Bischof Sproll Realschule, machte dann sein Studium an der Hochschule für Finanzen in Frankfurt und ist nun an der Dualen Hochschule in Villingen-Schwenningen. Schon im Vorgespräch sagte Birk, dass er sich freue, seine Gedanken zum göttlichen Auftrag „Macht euch die Erde untertan“ aus dem Buch Genesis im ersten Kapitel des Alten Testaments mit den Anwesenden teilen dürfe.

Für Birk ist der Schöpfungsbericht insgesamt spannend und inspirierend, weil dieser Teil des Alten Testaments, welcher in seinen Ursprüngen bereits im 9. Jahrhundert vor Christus entstanden ist, bis heute zu einem Spannungsfeld zwischen Glaube und Wissenschaft führt. Im Bibelvers 1,27 f. des Buches Genesis heißt es ja: „Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn; und er schuf sie als Mann und Frau. Und Gott segnete sie uns sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehret euch füllet die Erde und machet sie euch untertan“. Vorwegnehmen könne man als gegebene Tatsache, dass es nur diese eine Erde gibt und wir alle auf dieser Erde und von dieser Erde leben,und der einzige bekannte lebensfreundliche oder vielleicht besser gesagt „noch lebensfreundliche“ Planet in diesem endlosen, unvorstellbar großen Sternenmeer ist.

Als vernunftbegabte Lebewesen und verantwortungsvolle Christen müsse uns klar sein, dass der Auftrag „Macht euch die Erde untertan“ kein Freibrief sein kann bzw. sein darf. Wir leben in einer Zeit, in der autoritäre System eher kritisch gesehen würden. Deshalb wirkt der Begriff „untertan“ auch befremdlich. Er persönlich würde vielmehr sagen, dass die Erde uns anvertraut wurde bzw. „Schutzbefohlene“ sei. Wir müssten uns also um die Erde kümmern und für sie sowie alle Lebewesen und Pflanzen sorgen.

Schwindende Gottesgläubigkeit

Gerade die Fastenzeit eigne sich aus seiner Sicht, um über bestimmte Verhaltensweisen nachzudenken oder diese vielmehr zu überdenken. Bei der Erfüllung unseres Auftrags und unserer Verantwortung für die Erde spielt aus seiner Sicht der Glaube und die Aussage aus dem Buch Genesis eine entscheidende Rolle. Allerdings beobachte er eine schwindende Gottesgläubigkeit.

Neue Angebote für ein erfülltes Leben

Durch den in großen Teilen der Bevölkerung verbreiteten Wohlstand und die Fortschritte in der medizinischen Versorgung befinden sich glücklicherweise im weniger Menschen in existenziellen Notlagen. Die Kraft und der Halt im Glauben rücken vermeintlich in den Hintergrund, während unsere konsumorientierte Gesellschaft immer neue Angebote für ein erfülltes Leben bietet. Wir leben in „Maßlosigkeit“ und würden uns die Erde untertan machen. Die „Mutter Erde“ wurde im Laufe der Jahrhunderte zu einem „Gebrauchsgut“ und man könne erkennen, was bereits der Apostel Paulus im Römerbrief (8,22) geschrieben hat: dass die ganze Schöpfung leidet und in Wehen liegt. Wir leben, so Birk, in „Maßlosigkeit“ und machen uns die Erde rücksichtslos untertan.

Das Handeln und Wirken von Franz von Assisi nahm ebenfalls einen großen Raum in der Predigt ein. Papst Franziskus bezeichne unsere Lebensweise als wörtlich „selbstmörderisch“ und fordert einen Umbruch im Wirtschaftssystem. Eine Passage aus der Päpstlichen Enzyklika laute „Die Politik darf sich nicht der Wirtschaft unterwerfen, und diese darf sich nicht dem Diktat und dem effizienzorientierten Paradigma der Technokratie unterwerfen“.

Bewahrung der Schöpfung

Die Mitte der Fastenzeit ist überschritten, so Birk zum Ende der Predigt, und er möchte alle dazu einladen, die verbleibende Fastenzeit nutzen, um sich Gedanken zu machen über unsere eigene Rolle im Hinblick auf den göttlichen Auftrag „Macht euch die Erde untertan“. Er wünsche sich, dass sich alle mit seinem Gedanken inspirieren können und die gemeinsame Stärke für die Bewahrung der Schöpfung wiederfinden würden. Lang anhaltender Beifall nahm Birk sichtbar gerührt entgegen. Nach der Predigt trafen sich noch einige Besucher im benachbarten Gasthaus zu einem zwanglosen Gedankenaustausch.