Im Theater auf dem Bussen geht es um eine turbulente Nacht

Die Theatersaison auf dem Bussen steht vor der Tür. Intensiv bereiten sich die Theaterspieler zurzeit auf die Aufführungen Anfang Januar in der Bussenhalle Offingen vor. Zum zweiten Mal habe man sich für das Stück „Die unglaubliche Geschichte vom gestohlenen Stinkerkäs“ von Erfolgsautor Bernd Gombold entschieden, teilt die Theatergruppe Offingen mit.

Es ist kein Morgen wie jeder andere, als der Schreiner Sepp Hämmerle in seiner Werkstatt erwacht. Am Abend zuvor becherte er auf der Weihnachtsfeier zu viel und erinnerte sich an nichts mehr. Er wundert sich, dass er eine Leiter mit abgebrochener Sprosse in der Werkstatt findet. Seinem Sohn Frank geht es nicht anders. Er kann sich nicht erklären, wie der Fensterladen von Tina unter sein Kopfkissen kommt. Auch Dorfpolizist Siegmund schaute etwas tief ins Glas und kann den Ablauf des Abends nicht mehr nachvollziehen. Seiner Meinung nach muss er auf Einbrecherjagd gewesen sein und dabei eines mit der Leiter über den Kopf bekommen haben.

Für Aufregung sorgt Pfarrhaushälterin Eugenie, der in der vergangenen Nacht der Stinkerkäs, den sie auf ihrem Fenstersims gelagert hat, gestohlen wurde. Sie besteht auf lückenlose Aufklärung des Diebstahls, denn schließlich soll der Herr Pfarrer seinen geliebten Stinkerkäse-Salat bekommen - mit viel Zwiebeln, wie sich das gehört.

Brenzlich wird es, als Hugo, Dirigent des Musikvereins, auftaucht. Irgend etwas ist im Schlafzimmer seiner Tochter passiert - aber auch er erinnert sich an nichts mehr. Evi, eine der Zwillinge, nutzt die allgemeine Verwirrung um die nächtlichen EReignisse aus und bringt die gedächtnislosen Männer arg in Bedrängnis.

Wer ist der Stinkerkäs-Dieb und was ist in der Nacht passiert? Das interessiert auch Paulina und Klara, die strengen Ehefrauen von Sepp und Siegmund. Ob sich das Verbrechen aufklären lässt, erfahren die Zuschauer in vier Aufführungen in der Bussenhalle Offingen.

Termine der Aufführungen: Freitag, 5. Januar, Samstag, 6. Januar, Freitag, 12. Januar, Samstag, 13. Januar, jeweils um 19.30 Uhr in der Bussenhalle Offingen; die Saalöffnung erfolgt um 18.30 Uhr. Die Hauptprobe/Kindervorstellung ist am Freitag, 5. Januar, 14 Uhr.