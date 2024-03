Premiere feierte die Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Lisa Paus, am Sonntag als Fastenpredigerin auf dem Bussen. Dies kam nicht von ungefähr, denn Pater Alfred stammt wie sie aus Emsbüren im Emsland und er war es auch, der die Bundesfamilienministerin ins Oberschwäbische eingeladen hatte. Kein Bibelzitat, sondern Demokratie und Haltung sowie das Thema „Jeder kann etwas tun“, standen bei der Ministerin im Vordergrund. Dabei zog sich ein Zitat von Erich Kästner wie ein roter Faden durch ihre Fastenpredigt: „Es gibt nichts Gutes, außer: Man tut es.“

Wenn man sich am Sonntag-Nachmittag die Streifenfahrzeuge der Polizei in und um Offingen weg dachte, den Hubschrauber ignorierte, der über dem Bussen kreiste, sich von den reduzierten Eisengittern als Spalier und den Einsatzkräften der Polizei in Uniform und in Zivil nicht beeindrucken ließ, war es ein fast gewöhnlicher Sonntag auf dem Heiligen Berg Oberschwabens. Aber es war schon gewöhnungsbedürftig, solch ein Aufgebot von Schutzmaßnahmen vorzufinden, um einfach nur die Fastenpredigt in der Bussenkirche St. Johannes Baptist mitzuerleben. Erfreulicherweise verlief der ganze Sonntag-Nachmittag friedlich, ohne störende Zwischenfälle.

In ihrer Fastenpredigt bezog sich Ministerin Lisa Paus auf das Buch „Fabian. Die Geschichte eines Moralisten“, aus der Feder von Erich Kästner. Dieser Fabian erlebte den Aufstieg der Nazis und wurde so zum Normalisten. Er wartet „auf den Sieg der Anständigkeit, wie ein Ungläubiger auf Wunder“. Fabian wusste, was falsch war. Er hatte Mut, aber es fehlte ihm die Entschlossenheit, das Richtige zu tun. Am Ende ertrinkt er, als er einen Jungen retten wollte, obwohl er nicht schwimmen konnte. „Ermutigen Sie Ihre Kinder, das Leben in die Hand zu nehmen, das Richtige zu tun. Dabei ist es wichtig, dass sie alle rechtzeitig das Schwimmen lernen!“

Paus berichtet über Kriegserinnerungen ihres Vaters

Mit ihrem Vater, der den Zweiten Weltkrieg noch erlebt habe, führte Lisa Paus viele Gespräche und seine Erinnerungen an den Krieg haben sie geprägt. Er habe Zwangsarbeiter schuften gesehen, die dann tot im Graben lagen. Nach Kriegsende lag dann der Gauleiter tot in der Erde. In ihrem Austausch mit dem Vater ging es dann darum: „Was ist das Richtige zu tun? Wann ist es Zeit, nein zu sagen?“ Kardinal von Galen sei für ihren Vater Vorbild gewesen, der sich öffenlich gegen Euthanasie und Nazi-Terror aussprach. Und in jüngster Zeit ging es ihr nahe, dass die Deutsche Bischofskonferenz sich positioniert hat. „Das weist für mich auf das Richtige hin: Klar Position beziehen und im Gespräch bleiben.“

Auch unsere Demokratie und Rechtsordnung sehen sich aktuell vielen Herausforderungen und Bedrohungen ausgesetzt. Ebenso sprach sie das schlechte Ansehen der Regierung an und es laufe nicht alles so, wie es laufen sollte. „Ich halte es aber für falsch und gefährlich, deswegen alles schlecht zu reden. Vielmehr müssen wir im Gespräch bleiben.“ Bei den Vorkommnissen in Biberach sei kein Gespräch mehr möglich gewesen, aus lauter Wut und Gewalt.

„Mir geht es darum, insgesamt wieder zu einem stärkeren Miteinander zu kommen.“ Oft gehe es gar nicht mehr um die Sache, Emotionen gingen hoch und es entstünde Wut. „Lösungen sind möglich, wenn Konflikte erkannt sind und wenn wir uns Anstand und Respekt bewahren“, so die Bundesministerin.

Gegen die Sintflut von Hass und Wut

Demokratie funktioniere nur, wenn man sie gemeinsam gestalte. „Und gemeinsam heißt: Auch und gerade auch im Widerstreit der Meinungen.“ Demokratie sei Meinungsstreit. Gegenseitiges Verstehen schaffe Akzeptanz und das sei die Grundlage jeden Miteinanders. Das gelte in der Kirchen- als auch in der politischen Gemeinde. „Unsere Demokratie und der Rechtsstaat sind eine Arche gegen die Sintflut von Hass und Wut. Mit dem wundervollen Unterschied: In unserer Arche ist mehr Platz als bei Noah.“ Daher müsse man jeden Tag anpacken und die Arche instandhalten, dass sie schwimme.

Auch in Offingen gebe es viele Aktivitäten, die durch Ehrenamtliche bestritten werden, ob rund um die Bussenkirche oder im Ort. In der Gesamtgemeinde Uttenweiler bestünden 52 Vereine, in die sich viele Bürgerinnen und Bürger ehrenamtlich einbringen. „Das beeindruckt mich sehr.“

Die Fastenzeit sei zwar eine Bußzeit, aber nicht als Selbstzweck, sondern als Etappe hin zum österlichen Freudenfest. Auf Karfreitag folge Ostern und auf die Dunkelheit das Licht. In der Fastenzeit, im Monat März, seien zwei Frauen für sie zum Vorbild geworden. Einmal Maria von Magdala. Obwohl sie als Geliebte und Prostituierte bezeichnet wurde, habe Jesus sie auf Augenhöhe behandelt. „Noch heute sprechen wir von ihr, weil sie besonders mutig war. Mutige Menschen machen den Unterschied, egal welches Geschlecht sie haben.“

Als weitere, starke Frau bezeichnete sie Elisabeth Selbert, eine der „Mütter des Grundgesetzes“, der man den Artikel drei zu verdanken habe: „Männer und Frauen sind gleichberechtigt.“ Auch in der Region habe es eine starke Frau gegeben, nämlich die selige Schwester Ulrika Nisch aus Mittelbiberach. Ihr Geburtshaus beherberge heute ein Zuhause für junge Mütter in Not. „Wir wollen das Richtige für möglichst viele. Und es gibt nichts Gutes, außer wir alle tun es“, so das Schlusswort von Bundesministerin Julia Paus.

Pater Alfred hatte dann für seine „Landsfrau“ eine Flasche Hochprozentiges als kleines Andenken an ihre gelungene Fastenpredigt. Gleichwohl wie das „Bussen-Feuer“, habe auch die Ministerin Feuer: „Solche Menschen brauchen wir.“