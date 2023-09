Ochsenhauser Hof wird zum HAUS DER KUNST

Am Samstag, 16. September, veranstaltete der Ochsenhauser Hof zum ersten Mal in seiner Geschichte eine Vernissage. Zur Eröffnung der Ausstellung waren fast alle Künstler*innen der seit langem bestehenden Aquarell-Malgruppe und viele Interessierte in den Ochsenhauser Hof gekommen. Im ganzen Haus sind die Bilder noch bis 15. Dezember zu bewundern und teilweise auch zu erwerben. Kommen Sie und staunen Sie über so viel Vielfalt, Talent und Begabung. Foto: Foto Mock

