Zweiter Saisonsieg für SV Ochsenhausen

Der SV Ochsenhausen hat in der Fußball-Landesliga am Mittwochabend die vom fünften Spieltag verlegte Partie gegen den SV Baindt deutlich mit 5:0 (4:0) gewonnen. Die Rottumstädter boten auf dem heimischen Kunstrasen eine geschlossene Mannschaftsleistung und konnten mit ihrem zweiten Saisonsieg die zuvor punktgleichen und immer noch sieglosen Schussentaler tabellarisch überflügeln.

SVO benötigt Wachmacher

Ganze sechs Treffer hatte der SV Ochsenhausen in seinen ersten acht Partien auf dem Konto stehen, seit Mittwochabend sind es deren elf. Und das mit einer Startaufstellung im so wichtigen Duell gegen den Mitaufsteiger, in der der SVO auf mehrere Offensivkräfte verzichten musste. Der spätere, hochverdiente Sieger benötigte aber einen Wachmacher. Nach elf Minuten wurde ein Treffer von Gästeangreifer Jan Fischer, mit dem sich Frank Martin einige packende Duelle lieferte, wegen Abseits abgepfiffen.

Zwei Minuten später dann erstmaliger Jubel beim SVO: Beim Zweikampf mit Eryk Müller spitzelte ein Gästeverteidiger in den eigenen Strafraum, wo Max Wanner (13.) hellwach flach zum 1:0 einnetzte. Einmal sollten die Gäste noch richtig gefährlich vor den SVO-Kasten kommen, da legte aber Tobias Fink den Ball freistehend über das Tor.

Starker Brehm trifft zum 2:0

Alles was im weiteren Verlauf der Partie in Richtung Ochsenhauser Tor ging, war entweder zu ungenau gespielt, wurde zur Beute von Torwart Julian Gebhart, oder von der konsequenten SVO-Abwehr wegverteidigt. Einem der Besten, Alexander Brehm (29.), gelang mit einem wuchtigen Kopfball nach einer Ecke von Johannes Fuchs das 2:0.

Wie einfach Fußball oft sein kann, zeigten die nächsten Treffer des SVO. Daniel Kunz (33.) schloss einen Ball in den Lauf von Eryk Müller trocken zum 3:0 ab und nach einem langen Torwartabschlag von Gebhart legte Kunz per Kopf mustergültig auf Max Wanner (43.), der volley zum 4:0 traf.

Gute Zweikampfquote

Auch nach der Pause trat der SVO überaus kompakt auf, hatte eine gute Zweikampfquote und belohnte sich für den Aufwand ein fünftes Mal. Nach einer Ecke von Wanner konnte ein Gästeverteidiger bei einem Kopfball von Brehm noch auf der Linie klären, im Nachschuss traf Daniel Kunz (63.) zum 5:0. Beim SVO wechselte man dann noch kräftig durch.

Das sagen die Trainer

SVO-Interimscoach Eberson Bortolini sagte nach der Partie: „Mit unserem Spiel und Ergebnis bin ich hoch zufrieden. Es war ein wichtiger Sieg gegen einen direkten Konkurrenten. Wir sind heute mit dem Kunstrasen gut zurecht gekommen, unser Gegner nicht. Die Mannschaft war sehr kompakt, wir hatten praktisch keinen Ausfall.“

Gästecoach Jens Rädel dagegen ließ nach der Partie kein gutes Haar an seiner Elf: „Das war nicht der SV Baindt, wie ich ihn kenne. In dieser so wichtigen Partie ließen wir einfach alles vermissen. Ochsenhausen hat uns vorgeführt und völlig verdient gewonnen.“

Die Statistik zum Spiel:

SV Ochsenhausen ‐ SV Baindt 5:0 (4:0). SVO: Gebhart ‐ Brehm, C. Bek (86. Springer), Seitz, Martin, Fuchs (46. Wohnhaas), Peter (76. S. Bek) , Wanner (81. Dolinski), Jansen, Müller, Kunz. Tore: 1:0, 4:0 Max Wanner (13., 43.), 3:0, 5:0 Daniel Kunz (33., 63.), 2:0 Alexander Brehm (29.). SR: Mehmet Arar (SV Grimmelfingen). Z.: 160.