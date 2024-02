Zwei Südpack-Produkte erneut ausgezeichnet

Erst der Deutsche Verpackungspreis 2023, jetzt der Worldstar Packaging Award: Die beiden Verpackungskonzepte Tubular Bag PurePE und Pharma Guard von Südpack gehören zu den Gewinnern des globalen Wettbewerbs, der jährlich die Besten der Besten im Bereich Verpackungsinnovationen auszeichnet. DXies teilt das Unternehmen in einer Pressemeldung mit. Beide Lösungen basieren auf Monomaterial-Strukturen und überzeugten die Jury durch ihre Recyclingfähigkeit, eine erhöhte Materialeffizienz sowie einen reduzierten CO2-Fußabdruck. Die Preisübergabe erfolgt am 15. Juni in Bangkok im Rahmen der ProPak Asia Show.

Laut Mitteilung zählt der Worldstar Award zu den wichtigsten Veranstaltungen der World Packaging Organisation (WPO). Mit dem Preis würdigt die Jury jährlich 200 aktuelle, bereits mit anerkannten nationalen wie internationalen Preisen ausgezeichnete Entwicklungen in den Bereichen Nachhaltigkeit, Hygiene und Design.

Das Polyethylen-basierte Konzept von Tubular Bag PurePE wird in der Käsereiindustrie verwendet. Durch den Einsatz einer 30 µm dünneren Folie im Vergleich zu bisherigen Folienstrukturen konnte u.a. der Ressourcenverbrauch um 23 Prozent und der CO2-Fußabdruck um 19 Prozent gesenkt werden.

Das PP-basierte und damit recyclingfähige Folienkonzept Pharma Guard für Blisterverpackungen ist ebenfalls ein wegweisender Schritt in Bezug auf Nachhaltigkeit in der Pharmaindustrie. Eine von Sphera durchgeführte Lebenszyklusanalyse belegt, dass das Verpackungskonzept im Vergleich zu den üblicherweise eingesetzten Blisterlösungen aus PVC/PVdC und Aluminium eine deutlich reduzierte Klimawirkung (in CO2-eq.) von bis zu 47 Prozent sowie einen geringeren Energie- und Wasserverbrauch aufweist.