Zwei Hochkaräter in Ochsenhausen

Auf Einladung der Landesakademie haben sich mit dem Geiger Miclen LaiPang und dem Pianisten Antonii Baryshevskyi zwei Spitzenmusiker der jüngeren Generation in Ochsenhausen getroffen und im sehr gut besuchten Bibliothekssaal einen Kammermusikabend gegeben. Auf dem Programm standen Werke von Poulenc, Brahms, Beach und Fauré.

In ihrer Vita eint die Künstler, dass sie beide mit dem Bruno-Frey-Musikpreis der Landesakademie ausgezeichnet worden sind - der Geiger vor drei Jahren, der Pianist bereits 2010.

Der 29-jährige Miclen LaiPang, von der Zeitung „Die Welt“ gefeiert als „ein Musiker von kühner Virtuosität und zupackender, edler Eleganz“, kann auf Studien in den USA und viele Wettbewerbserfolge zurückblicken. Zu seinen wichtigen Mentoren zählt unter anderem Ida Bieler, bei der er in Düsseldorf sein Konzertexamen absolvierte. Heute lebt er in Paris und Wien. Eine große Zahl an Preisen bei renommierten Klavierwettbewerben kann auch der 1988 in Kiew geborene Antonii Baryshevskyi vorweisen. Er lebt mit seiner Familie in Amsterdam und hat eine Gastprofessur in Den Haag inne. Daneben lehrt er in Meisterkursen in ganz Europa und tritt als Solist in bedeutenden Konzertsälen auf.

Zwei Hochkaräter also. Aber um es gleich vorwegzunehmen: Auf dem schönen Konzert mit diesen wunderbaren Künstlern lag insofern ein Schatten, als sich im Feuer des Musizierens über weite Strecken (besonders vor der Pause) die Balance doch sehr zu Ungunsten der Violine verschob - mag es am ganz geöffneten Steinway, an der Spielweise oder an der Akustik am Presseplatz in der ersten Reihe gelegen haben. Wenn Antonii Baryshevskyi das Forte-Potenzial des großen Flügels abrief, konnte man den Geigenpart im Tasten-Klanggewitter an manchen Stellen nur noch erahnen, Begleitfiguren der Violine gingen akustisch oft vollkommen unter. Dabei spielte Miclen LaiPang sicht- und hörbar mit großer Kraft und vollem Körpereinsatz. Aber auch von beiden Instrumenten nacheinander gesungene Kantilenen klangen nicht immer auf „Ohrenhöhe“. Wie schade!

Der Abend begann gleichsam mit einem Blitz-Einschlag: Anders als im Programm gedruckt eröffnete das Duo das Programm nicht mit einem Brahms’schen „Allegro amabile“, sondern mit Poulencs Violinsonate aus dem Jahr 1943. Ein Forteschlag, ein Geigentremolo rast aufwärts, führt in ein aufgewühltes Thema und eröffnet ein Hochspannungs-Stück, dessen Wildheit und Zerrissenheit, aber auch dessen Esprit und Melancholie das Publikum vollkommen in seinen Bann zogen. Nach den drei kleingliedrigen Sätzen, mal an Filmmusik gemahnend, mal hochvirtuos und heikel im Zusammenspiel, gab es bereits erste Bravos.

„Brahms in Love“ könnte auf dem Titelblatt der Violinsonate A-Dur op. 100 stehen, eine „Liebes- und Lieder-Sonate“ hat der Biograph Max Kalbeck das Werk genannt, und Brahms enge Freundin Elisabeth von Herzogenberg meinte, die Noten seien nichts weniger als eine „wahre Liebkosung“. Der Komponist schrieb die Sonate im Sommer 1886 am Thuner See „in Erwartung einer lieben Freundin“, der jungen Sängerin Hermine Spies. LaiPang und Baryshevskyi trafen den Amabile-Charakter des Stücks, boten viel blühenden und duftigen Klang, guten Kontakt und perfektes Zusammenspiel. Ganz besonders hervorzuheben ist der unglaublich weiche und schmeichelnde Klang der Guarneri-Violine aus dem Jahr 1697, die Miclen mit Unterstützung einer Stiftung spielen darf.

Am Schluss des Programms stand die Sonate A-Dur op. 13 von Gabriel Fauré, ein Werk, das schon bei seiner Uraufführung Begeisterungsstürme ausgelöst hat und auch in Ochsenhausen seine Wirkung nicht verfehlte. Ganz besonders das Scherzo, ein virtuoses Kabinettstück mit rasenden Leggiero-Skalen gelang technisch brillant und bis zum Schlusspizzicato in perfektem Zusammenspiel.

Das Publikum war hellauf begeistert, applaudierte stehend und erklatschte sich drei Zugaben: Fritz Kreislers „Marche miniature viennoise“, Jascha Haifetz´ Arrangement von „Deep River“ und - wieder von Kreisler - „Schön Rosmarin“. LaiPang und Barishevskyi strahlten dabei Spielfreude pur aus und hatten wohl mindestens so viel Spaß wie ihr Publikum.