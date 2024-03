Zeitplan für Hochwasserschutzmaßnahmen in Ochsenhausen steht fest

Nach den Hochwasserereignissen im Jahre 2016 hat die Stadt Ochsenhausen begonnen, sich intensiv mit möglichen Schutzmaßnahmen zu befassen, um Ereignisse wie diese nicht wieder erleben zu müssen. Die Maßnahmen wurden bereits des öfteren in den Ratssitzungen besprochen, nun steht auch ein ungefährer Zeitplan für die Umsetzung fest. Frühester Baubeginn ist 2026.

„Wir haben in den letzten Jahren heftig mit der Bürokratie gekämpft, und sind jetzt an einem Punkt, an dem wir - für einen Großteil der Projekte - durchaus auch über konkrete Zahlen sprechen können“, sagte Bürgermeister Philipp Bürkle zu Beginn der Vorstellung. Wille der Verwaltung sei, sich konkrete Ziele zu setzen und diese zu verwirklichen. Das Kostenverhältnis der Projekte bewertete Bürkle als insgesamt positiv.

Günther Schmid vom Ingenieurbüro RSI Ummendorf nahm sich Zeit, um die Hochwasserschutzmaßnahmen erneut vorzustellen und eventuelle Änderungen zu erklären. Umgesetzt werden die Maßnahmen in Ochsenhausen, Reinstetten, Mittelbuch und Laubach.

So ist der zeitliche Ablauf geplant

Für den Teilort Mittelbuch sind zwei Hochwasserrückhaltebecken (HRB) vorgesehen - HRB Mittelbuch und HRB Hartwald. Für die Maßnahme in Mittelbuch sieht die Verwaltung vor, die Grunderwerbsverhandlungen im Sommer 2024 abzuschließen, die Planfeststellungsunterlagen im ersten Quartal 2025 einzureichen und den Planfeststellungsbeschluss im zweiten Quartal desselben Jahres zu fassen. Wenn alle Schritte entsprechend der Planung verwirklicht werden können, rechnet die Verwaltung mit einem Baubeginn im Frühjahr 2026.

Für den Teilort Reinstetten sind ebenfalls Hochwasserrückhaltebecken vorgesehen. Konkret Seelache, Schachen, Eichelbach I + II. Da das Grundstück, das für das Hochwasserrückhaltebecken Seelache vorgesehen ist, städtisches Eigentum ist, werden an dieser Stelle bereits Untersuchungen zum Artenschutz durchgeführt. Hier ist die Einreichung der Planfeststellungsunterlagen für das zweite Quartal 2025 vorgesehen und der Planfeststellungsbeschluss für Ende 2025. Baubeginn ist für Frühjahr 2026 geplant.

Ein identischer Zeitplan ist auch für das Hochwasserrückhaltebecken Schachen erstellt worden, die Grunderwerbsverhandlungen will die Verwaltung im vierten Quartal dieses Jahres abschließen.

Rückmeldungen erforderlich

Mit dem Baubeginn für die Hochwasserrückhaltebecken Eichelbach I + II plant die Verwaltung im Frühjahr 2027. Wenn die Grunderwerbsverhandlungen bis zum Ende dieses Jahres abgeschlossen werden können, sollen die weiteren Schritte im Jahre 2026 erfolgen.

Etwas später dran als die vorherigen Maßnahmen wird das Hochwasserrückhaltebecken Laubacher Weg in Ochsenhausen sein. Hier will die Verwaltung die Grunderwerbsverhandlungen im zweiten Quartal 2025 abschließen, und im darauffolgenden Jahr die Planfeststellungsunterlagen einreichen. Insofern der Planfeststellungsbeschluss Mitte 2027 gefasst werden kann, rechnet man mit einem Baubeginn im Herbst 2027. Das Sedimentationsbecken in der Lerchenstraße soll auf städtischem Eigentum errichtet und 2026 fertiggestellt werden.

Für die Maßnahmen in Laubach und Goppertshofen stehen noch die Rückmeldungen des Regierungspräsidiums Tübingen zur Förderfähigkeit aus, weshalb aktuell kein Zeitplan vorgestellt wurde. Bürgermeister Bürkle informierte das Gremium, dass eine „Informationsfahrt“ für das nächste Jahr geplant sei, bei der verschiedene Becken begutachtet werden sollen.

In der anschließenden Diskussion informierten sich die Räte über den Kauf und die Verpachtung der Flächen, den Schadensersatzanspruch der Pächter und die Abwirtschaftung der Wässer.