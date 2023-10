Yoga, Spanisch und Kommunikation

Beim Bildungswerk Ochsenhausen starten im Oktober weitere Kurse. Die Angebote betreffen Sprachen, Fitness und Gesundheit sowie Kommunikation.

Spanisch mit Vorkenntnissen: Kurs mit Muttersprachlerin Hilda Manz an acht Terminen ab 11. Oktober immer mittwochs von 18 bis 19.30 Uhr in der Realschule, Im Herrschaftsbrühl 4/1, Ochsenhausen, Raum 0.04, Kursnummer 32240.

Partner-Yoga: Kurs mit Carmen Fakler, Vikasa-Yoga-Lehrerin, am Mittwoch, 11. und 18. Oktober, von 18 bis 19.15 Uhr im Dorfhaus Mittelbuch, Sitzungssaal, 1. OG, Kursnummer 32335. Die zwei Yoga-Einheiten sind für alle, die gern mal zu zweit Yoga praktizieren wollen. Partner-Yoga ist für alle Levels geeignet. Mitzubringen sind Yoga- oder Gymnastikmatte, Sportkleidung, Decke und Stoppersocken (ABS-Socken) oder warme Socken.

Yoga-Tag: „Kleine Auszeit, große Wirkung“ ist der Kurs mit Carmen Fakler am Samstag, 14. Oktober, im Familienzentrum im Städtischen Kindergarten in Ochsenhausen (kleiner Turnraum) überschrieben. Kursnummer ist 32336. In der westlichen Welt wird vorwiegend die körperliche Form von Yoga praktiziert, Yoga allerdings ist so viel mehr und kann nicht nur die Lebensqualität, sondern auch die Lebenseinstellung verbessern. Neben körperlicher Yoga-Praxis wird in diesem Tages-Workshop auch Wissen vermittelt, das den Teilnehmern hilft, Yoga ganzheitlich zu verstehen und anzuwenden. Der Kurs besteht aus zwei Yoga-Einheiten (morgens Hatha und nachmittags Yin Yoga), Yoga-Geschichte und Yoga-Philosophie, Ziele und Auswirkungen von Yoga, Erläuterung und Praxis der Haupt-Yogaposen, Yoga Nidra. Mitzubringen sind Yoga- oder Gymnastikmatte, Sportkleidung, Decke und -Socken.

Einführung in das Sounder-Sleep-System: Kurs mit Ulrike Rosenfeld am Samstag, 14. Oktober, von 14 bis 17.30 Uhr im Dorfhaus Mittelbuch, Sitzungssaal, Kursnummer 32412. Speziell entwickelte Übungen helfen, nachhaltig besser schlafen zu lernen, leichter einzuschlafen, durchzuschlafen und ausreichend zu schlafen. Mitzubringen sind Matte oder eine zweite Decke zur Matte, warme und bequeme Kleidung, Decke und kleines Kissen, Thermoskanne mit Tee und Tasse.

Kommunikation mit Herz und Verstand: „Klar, authentisch, erfolgreich“ mit Maria Trageser ab Mittwoch 11. Oktober, an drei Terminen von 18 bis 19.30 Uhr in der Alten Schule Wennedach, Saal, Kursnummer 32083. Der Kurs beinhaltet ein Training „Emotionale Kompetenz“ in drei Stadien auf Basis des „kooperativen Vertrages“. Um Erlaubnis zu fragen, ist die Vorbereitung einer emotional kompetenten Kommunikation und schafft eine sichere Atmosphäre.

Anmeldung und Information unter Telefon 07352/202 893, per Mail an [email protected], im Internet auf www.bildungswerk-ochsenhausen.de oder im Büro, Bahnhofstraße 22, in Ochsenhausen. Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag, 9 bis 12 Uhr, und Dienstag und Donnerstag von 14 bis 16 Uhr. Das Büro ist in den Ferien geschlossen.