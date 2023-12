In Ochsenhausen ist ein weiterer Schritt zur Beseitigung der „Weißen Flecken“ erfolgt: Drei PoP-Gebäude wurden an ihre Standorte gebracht. Die Gebäude, die an Knotenpunkten stehen und in denen künftig Leitungen zusammengeführt werden, kamen fertig montiert auf Schwertransportern zu ihren Standorten und wurden dort von Autokranen an ihren jeweiligen Platz gehoben, teilt die Stadt mit. In den PoP-Gebäuden (PoP steht für Point of Presence, übersetzt Knotenpunkt oder Vermittlungsstelle) laufen die Breitbandleitungen zusammen und werden so miteinander verbunden, dass die Signale weitergeleitet werden. Die 20 Tonnen schweren und die dreimal drei Meter großen Gebäude stehen an der Gemeindehalle in Mittelbuch, am Gymnasium Ochsenhausen und owie an der Grund- und Gemeinschaftsschule Reinstetten. Somit können im Frühjahr die Bauarbeiten weitergehen. Mit dem Breitbandausbau sollen rund 230 Haushalte mit Glasfasertechnologie bis ans Haus versorgt werden. Die Arbeiten sollen bis 31. Dezember 2024 abgeschlossen sein.