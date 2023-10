Ochsenhausen

Weine aus Georgien bei Weinprobe der Kolpingfamilie

Ochsenhausen / Lesedauer: 1 min

Dass in Georgien seit 8000 Jahren Wein in Quevri (Tongefäß) ausgebaut wird und dort über 500 autochthone Weinsorten genutzt werden, spricht für sich. Durch die Abenteuerlust von Winzern und Weinkenner sowie der Globalisierung, steigt seit Jahren das Interesse an der Vielfalt georgischer Weine.

Veröffentlicht: 06.10.2023, 12:53 Von: sz