Weihnachtszauber mit einigen Besonderheiten

Aus drei Baumarten wie der Blaufichte, Serbische Fichte oder die klassische Nordmannstanne kann am 16. Dezember von 14 bis 19 Uhr beim Weihnachtszauber (ehemals Christbaumschlagen) ein Baum für zu Hause ausgesucht werden. Danach, davor oder zwischendurch kann man sich in besonderer Atmosphäre mit Spiegeleibrot, Kaiserschmarren oder einer Wildwurst stärken. Auch der Glühwein oder Punsch darf bei einem Weihnachtszauber nicht fehlen. Neuer Standort des Weihnachtszaubers mit Christbaumverkauf ist der Ziegelweiherparkplatz Ochsenhausen. Dies teilt die Geschäftsstelle der Dekanate Biberach und Saulgau mit. Die Besonderheit an den Biobäumen aus Huggenlaubach (Schönebürg) ist, dass die Christbäume ohne chemische Unkrautvernichter und mineralischen Dünger in der Region bewirtschaftet werden. Auch besonders in diesem Jahr ist die Waldweihnacht für Familien und interessierte um 17 bis circa 18.30 Uhr. Bei einer kleinen Wanderung bis zum Stall taucht man an Stationen in die weihnachtliche Stimmung ein und erfähjrt die Weihnachtserzählung. Ebenso besonders ist, dass der gesamte Gewinn an ein Waisenhaus in Indien und an die Stiftung Kinder in Not im Kreis Biberach geht.