Als Rentner nochmal richtig abrocken - Das war das Ziel von fünf Musikern aus der Region, die ihrer Musikleidenschaft gefolgt und vor zwei Jahren die Rock River-Band gegründet haben (wir berichteten). Wie es seither verlief und worauf sie sich besonders freuen.

Norbert Kupfahl und Alfred Ottine aus Ochsenhausen, Birgit Dress aus Allmendingen und Thomas Kornblum aus Ehingen haben sich vor zwei Jahren über Anzeigen und Empfehlungen gefunden und rocken seither gemeinsam ab. Die fünfköpfige Coverband verbindet die Liebe zur Rockmusik aus den 70ern, 80ern und 90ern Jahren. „Gegründet hatten wir die Band eigentlich nicht, um öffentlich durchzustarten, sondern vielmehr, um untereinander zu rocken - Just for fun also“, sagt Bassist Norbert Kupfahl.

Doch die Resonanz auf eine öffentliche Probe sei so positiv gewesen, dass sich die Rentner-Rocker entschieden auch öffentlichen Auftritten zu spielen. „Die Musikrichtung und -auswahl, die wir spielen, wird eigentlich von anderen Bands in diesem Verhältnis nicht gespielt. Das könnte der Grund sein, weshalb die Leute Gefallen daran finden“, so Kupfahl.

Musik aus der Jugendzeit

Die Band spielt die Musik, die sie in ihrer Jugend selbst gehört haben. „Damit bedienen wir eine Nische, die sonst nicht bedient wird. Wir haben festgestellt, dass es in unserer Region, speziell für die Ü50-jährigen Rockfans, viel zu wenig Livemusik-Angebote gibt und das versuchen wir mit unserer Musik etwas zu verbessern“, sagt Kupfahl.

Fünf Musiker aus Ehingen und Ochsenhausen wollen im zweiten Lebensabschnitt nochmal so richtig abrocken. (Foto: Rock River-Band )

Acht Live-Auftritte hatte die Rock River-Band im vergangenen Jahr, darunter auch einen Auftritt auf dem Öchslefest in Ochsenhausen und bei der Kirbe in Ehingen. „Von der Musikkneipe bis zum Stadtfest sind wir an verschiedenen Orten in der Region aufgetreten und hatten unheimlichen Spaß“, blickt Bassist Kupfahl zurück.

Genau ein Jahr nach dem ersten Auftritt, wird die Rockband erneut am Samstag, 23. März, in Ochsenhausen spielen: „Dort, wo alles angefangen hat.“ Inzwischen seien die Bandmitglieder vom „Live-Musik-Virus infiziert“ und man fiebere immer auf den nächsten Auftritt hin. „Weil es eben allen Spaß macht und bei den Auftritten eine gute Party-Stimmung herrscht“, ergänzt Kupfahl.

Deshalb kommen die Musiker aus der Puste

Doch die Auftritte sind nicht ganz ohne: fast dreieinhalb Stunden sind die Rentner auf der Bühne. „Wir sind ja auch nicht mehr die jüngsten, deshalb machen wir immer wieder mal eine kurze Pause“, offenbart Norbert Kupfahl. Ziel der Band ist, sechs bis acht Live-Auftritte im Jahr zu meistern, alles, was darüber ist, sei dann doch zu viel. „Dass Rentner viel Zeit haben, ist ein Klischee“, sagt der über sechzig jährige Bassist und ergänzt, dass das Familienleben, die Hobbys und alltägliche Aufgaben weiterhin einen großen Teil des Tages vereinnahmen.

Inzwischen sind die fünf Rentner auch gut befreundet und versuchen auch weiterhin in Ehingen wöchentlich zu proben. „Für unser eigenes Lebensgefühl und die Leidenschaft zur Musik, wollen wir das so lange machen, wie wir können.“ Doch jetzt freuen sie sich unheimlich auf den bevorstehenden Auftritt im Steakhouse in Ochsenhausen. Seit ihrem letzten Auftritt in Ochsenhausen haben sie ihr Programm überarbeitet: „Nach mehreren Auftritten wissen wir heute besser, was bei den Leuten richtig gut ankommt und was wir herauslassen sollten.“

Die Rock River-Band tritt am Samstag, 23. März, im Steakhouse in Ochsenhausen auf. Einlass ist um 19:30 Uhr, Beginn um 20 Uhr.