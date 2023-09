Die Vespa gehört zu Italien wie das ehemalige Kloster zu Ochsenhausen. Am Sonntag, 17. September, veranstaltet Rino Bernardi neben seiner Eisdiele in der Poststraße einen Vespa–Tag.

Firmen–Chef Rino hatte die Idee für das Event, weil er selbst begeisterter Besitzer von zwei Vespas ist, oder besser gesagt von „due Vespe“. Denn Vespa ist italienisch und bedeutet Wespe. Die Bezeichnung entstammt einen Ausruf des Firmeninhabers Enrico Piaggio, der sagte, „es sieht aus wie eine Wespe“, als er den Entwurf des Motorrollers zum ersten Mal sah.

Los geht es um 11 Uhr

Einwickelt wurde die Vespa in den schwierigen Nachkriegsjahren für eine Fabrik, in der auch Töpfe und Pfannen hergestellt wurden. Seit 1946 dauert die Erfolgsgeschichte des Motorrollers nun schon an. Inzwischen gibt es auch eine elektrisch betriebene Version. Ob sie am Sonntag bei Rino anzutreffen ist, wird sich zeigen.

Die Bernardis rechnen für Sonntag mit um die 200 knatternden Zweirädern. Allein vom Vespa–Club Memmingen werden 30 bis 40 Exemplare samt Fahrerinnen und Fahrern erwartet, sagt Sohn Manuel Bernardi. Los geht der Vespa–Tag um 11 Uhr. Um etwa 13 Uhr startet eine Ausfahrt der Roller durch und um Ochsenhausen.

Gegen 15 Uhr werden verschiedene Preise verlost. Bargeld, eine Woche Urlaub am Gardasee, eine Oldtimerausfahrten oder Restaurantgutscheine werden vergeben. Gewinnchancen hat man mit einem Los, die bei Rino seit Wochen und noch bis einschließlich Sonntag ausgegeben werden.

Auch für Vespa–Piloten soll sich der Besuch in Ochsenhausen lohnen. Ebenfalls gegen 15 Uhr sollen die fünf schönsten und ungewöhnlichsten Vespas ausgezeichnet werden.